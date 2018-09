Z českých moderních pětibojařů bude ve světovém finále jen Kuf

Sedmadvacetiletý Kuf, který o víkendu získal s Vlachem stříbro ve štafetě, obsadil v kvalifikační skupině A sedmé místo a zajistil si přímý postup. Ve finále zkusí navázat na třetí místo ze světového šampionátu v roce 2014.

Jeho reprezentační kolegové se mezi 36 finalistů nevešli poté, co v kvalifikaci pokazili šerm.

„V první disciplíně ztratili tolik, že už to v dalších dohnat nemohli,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě.

„U Martina Vlacha už se projevilo, že má opravdu odzávoděno na 120 procent. Získal medaili na šampionátu juniorů i tady v Mexiku mezi seniory, a i když moc chtěl, tak už toho bylo na něj přece jenom moc. Martin Bilko šel do kombinované části z desátého místa po velmi dobrém plavání, ale ve druhém kole běhu už na soupeře nestačil. I u něj byla ztráta ze šermu znát,“ řekl Kučera.

Kuf také nezačal dobře, ale nakonec měl v šermu aktivní bilanci. „Po solidním plavání předvedl vynikající kombinovanou část, zastřílel v ní osobní rekord a byl z toho suverénní postup,“ uvedl kouč.

Přibylová v šermu nenavázala na povedený výkon z kvalifikace. „Věřila v lepší body. Neviděl bych to ale tak tragicky, přece jenom je to pro Elišku první velké finále v dospělé kategorii na mistrovství světa a už postup do něj je pro ni úspěchem,“ řekl Kučera.