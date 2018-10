Farahovu cestu k rekordu ohrozil pes, který ho v létě pokousal

„Na konci července mě pes kousnul do zadku,“ řekl Farah britskému listu The Telegraph. Když tehdy dorazil do švýcarského horského střediska, trenér Gary Lough mu řekl, aby se šel proběhnout. „Bylo kolem šesté večer, a když jsem běžel kolem jezera, tak jsem míjel skupinu psů a jeden z nich se pohnul. Díval jsem se na chlapíka, který byl s nimi, ale nic nedělal,“ líčil čtyřnásobný olympijský vítěz na dráze.

Při druhém okruhu si dal pauzu a jeden ze psů na něj zaútočil. „Byl to malý pes, ale nebylo to jen povrchové. Nebyly tam žádné stehy, ale byla tam krev,“ uvedl Farah. Majitele psa pak už nenašel, takže musel ještě dostat vakcínu proti vzteklině.

Rána se mu ale rychle zahojila a mohl se připravit na maraton v Chicagu, který v neděli vyhrál v evropském rekordu 2:05:11. Dosavadní maximum Nora Sondreho Nordstada Moena z loňského závodu ve Fukuoce překonal v dešti o 37 sekund.