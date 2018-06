Sundám tě, hrozí jeden. Je mi tě líto, směje se druhý. I to je MMA po česku

„Sundám tě,“ slibuje Kincl na setkání v Praze. „Letím až z Londýna, abych ti vysvětlil něco, co nikdy nepochopíš. Asi to do tebe budu muset vtlouct,“ reaguje na odvážné prohlášení soupeře Vémola během mítinku před fanoušky na takzvané Trash-talk.

O Trash-talk Československá zápasnická liga XFN, ve které oba zápasníci působí, uspořádala 5. června takzvanou Trash-talk (trash=odpadky, talk=mluvit), tedy předzápasové setkání před fanoušky. Obecně platí, že čím útočnější slovní výpady jedinec předvádí, tím lepší má výchozí pozici a psychickou pohodu do samotného střetnutí. Ve světově známé lize UFC jde o běžnou událost, v Česku o novinku.

Velký rozruch v komorní atmosféře malého kinosálu v Praze před zhruba stovkou podporovatelů nepředvedli. Skalní fanoušci i celá obec MMA ovšem ví, že půjde o jeden z nejsledovanějších tuzemských zápasů.

Jak dopadl souboj slov?

A jak se ukázali v rolích velkohubých rétorů? Mají čeští bojovníci schopnosti stát se komplexními showmany, které budou fanoušci zbožňovat se vším všudy? Posuďte sami.

„Myslel jsem, že jsme kamarádi, tahle prasečina mě od tebe mrzí. Udělal jsi chybu, ale to ti vysvětlím až v aréně,“ naráží 32letý Vémola v průběhu setkání na fakt, že jej Kincl vyzval.

Jenže 28letý Kincl všechno chápe jako přirozené vyústění sporu, který začal Vémola prohlášením, že je nejlepším bojovníkem v Česku napříč všemi váhovými kategoriemi. „Záleží mi na pozici ve velteru, jeho prohlášení se mě dotklo, na to nemám nervy,“ pobaví diváky v sále.

Vémola totiž zápasí v polotěžké váhové kategorii do 93 kilogramů, zatímco Kincl ve velterové do 77 kg. Po nesnadném domlouvání si oba rivalové nakonec plácli. Kincl musí přibrat, Vémola shodit. Utkají se ve střední váze do 84 kilogramů.

„Potím se, protože hubnu, abych opět dokázal, že jsem nejlepší. Ty se přežíráš, abys přibral,“ vysmívá se soupeři Vémola.

Podle něj prý jen pár bláznů věří, že by mohl váhově lehčí soupeř vyhrát. „Vždyť se po tobě budu vozit. Máznu s tebou o zem. Vstaneš? Máznu s tebou znovu, budu tě házet o zem na hlavu,“ pokračuje chlapík přezdívaný Terminátor. „Čeká tě svatba, budeš na ní úplně blbej.“

S tím nesouhlasí Kincl ani několik diváků v hledišti, kteří na zkušenějšího zápasníka pokřikují, že se plete. „Máš slabý postoj. Já tímhle zápasem pouze odkládám nástup do UFC,“ utrousí Kincl.

Sebevědomý Vémola „Tohle bude nudnej zápas. V Anglii jsem si nechal zlomit ruku, jen abych dokázal, že mám odhodlání a že se můžu vrátit do UFC. Že proti mně nastoupí tohle? To je výhra. Lehce vydělané peníze.“ „Navíc mě tohle nebaví, akorát mě brzdí v kariéře. Potřebuju vyrovnané soupeře ze zahraničí,“ přeje si Vémola návrat do UFC.

„Akorát se snažíš ostatní přesvědčit, že můžeš vyhrát. Plácáš do vzduchu,“ kontruje Vémola.

„Můžu ještě mluvit?“ ozve se pohoršeně Kincl, který do té doby rapuje do rytmu Vémolových slov, aby ukázal, že se soupeř jen dokolečka opakuje. Jako kolovrátek.

„To je jediný, co můžeš. Obhajuj se,“ dovoluje druhá strana s ironickou benevolencí.

Zatímco Kincl sedí spořádaně čelem k divákům, Vémola s pásem pro šampiona XFN na stole roztahuje nohy a v polosedu předvádí uvolněnou polohu. Spoléhá na to, že je větší, těžší a silnější, sebejistotu se snaží ukazovat každým pohybem i slovem.

„On si prostě nedokáže přiznat, že odejdu jako vítěz,“ snaží se Kincl narušit protivníkovu sebedůvěru. „Já svoje kvality ukážu v aréně. Jsi akorát mluvící kolovrátek. Ptám se, co blázníš? Vždyť tě sundám.“

„Je mi tě líto, i proto často píšu na tvůj Facebook, protože ti tam moc lidí nepíše,“ nedá se zkušený veterán a odkazuje na sledované výměny názorů přes sociální síť.

A tak to jde dál a dál. Na druhou stranu jejich postoje nejsou konstantně nesmiřitelné, dokážou také ocenit kvality toho druhého. Kincl pochválí soupeře coby průkopníka moderního nástupu české MMA. Vémola zase tuší, že nastoupí proti nejkomplexnějšímu a nejchytřejšímu soupeři. „Ale jde se jen zúčastnit, nemá moji agresivitu,“ vrací se do tradičního módu.

Každopádně lukrativní duel

Ať zápas dopadne jakkoliv, pro oba půjde o lukrativní duel. Petr Kareš, promotér československé ligy XFN, která utkání pořádá, přiznal, že Vémola si na české poměry přijde na historicky nejvyšší částku. Konkrétní být ale nechtěl, a to ani u Kincla.

Jenže jeho výplatu možná nechtěně prozradil právě Vémola. „Moc dobře si spočítal, že za prohru v UFC, kam měl nabídku, by dostal deset tisíc dolarů. Tady dostane pětkrát víc,“ zmíní. Jestli jde o pravdivou informaci, ani jeden neprozradil, přiznali však, že peníze jsou velkým důvodem, proč se souboj koná.

Jedno je jisté, XFN proti sobě posílá své dvě hvězdy. Obě touží po UFC. Vémola se tam chce vrátit, Kincl čeká na první příležitost. „Tomu, kdo prohraje, se cesta trochu zkomplikuje. Ale král české MMA je jen jeden,“ dodal Kareš směrem ke 28. červnu, kdy se souboj v O2 aréně v Praze odehraje.