Vémola potvrdil pozici české jedničky MMA, Ondruše porazil v 1. kole

„Byl to těžký zápas. Trenéři mě z něj chtěli stáhnout, protože jsem asi čtrnáct dní měl problémy s průduškami, ale nechtěl jsem se na to vymlouvat před zápasem. Normálně takhle připravený nechodím a možná i díky tomu jsem nevyhrál t.k.o. Ale klobouk dolů před soupeřem,“ řekl Vémola.

Už před duelem bylo jasné, že Ondruš se bude snažit zápasit v postoji, zatímco Vémola jej bude chtít dostat na zem. A to se mu podařilo již po 25 sekundách. „Nevím, co čekal. Když se rozhodnu, že někoho vezmu dolů, tak to udělám. Už více lidí to zkoušelo ustát, ale on určitě není z těch, kteří by to dokázali,“ podotkl dvaatřicetiletý borec, který se teď chce vrátit do elitní zámořské ligy UFC.

Ondruš se v zápase představil po třech letech a po jeho skončení uznal kvality vítěze. „Jsem trochu naštvaný, protože si myslím, že jsem měl natrénováno tak, abych Karlose utahal. Bohužel to nevyšlo, jak jsem chtěl. Karlos má obrovské zkušenosti, dvakrát mě načapal, nevychytal jsem jeho takedown. Pak mi nasadil škrcení a je docela silný, aby to utáhl,“ řekl Ondruš.

Litoval, že nevěděl, že do konce kola chybí 20 sekund. „To bych asi vydržel,“ přiznal sedmatřicetiletý bojovník, pro nějž dnešní prohra podle všeho znamená konec aktivní kariéry. „Tak na 90 procent,“ řekl Ondruš.

V druhém hlavním zápase večera knokautoval Patrik Kincl již v prvním kole Vitora Nóbregu z Brazílie a udělal tak další krok, aby se prosadil do UFC. „Drobné chyby tam byly, ale zápas se povedl. Vyhrál jsem, super,“ řekl Kincl. Mrzela jej jen tržná rána na noze.

Stejně jako další bojovníci si pochvaloval skvělou atmosféru v libeňské aréně, do které zavítalo 7500 diváků. Maximum na danou akci. „Začínal jsem ve školních tělocvičnách, obecních domech a teď jsem tady, co může být lepšího. Jsem rád, že mohu být u vývoje českého MMA,“ řekl Kincl. „Nebýt té kulisy, tak v ringu nejsem. Kvůli zdravotním problémům bych do zápasu jinak nešel, ale když jsem viděl, jak to lidi žerou a podporují mě, tak jsem musel nastoupit,“ podotkl Vémola.

V dalších zápasech galavečera XFN 6 porazil Jaroslav Pokorný t.k.o ve druhém kole Viktora Demitrova z Bulharska, v souboji generací čtyřicetiletý Petr Kníže „vybodoval“ o 15 let mladšího Davida Kozmu. Už v prvním kole ukončil souboj s Tomášem Penzem v Praze žijící Uzbek Machmud Muradov.

Oproti původním plánům nakonec nedošlo na avizovaný debut letošní vítězky Světových her v kickboxu Sandry Maškové v MMA. Měla se utkat s Irynou Kyselovovou z Ukrajiny, která se ale na poslední chvíli ze zdravotních důvodů omluvila. Ohlášená náhradnice Litevka Evelina Puidaiteová v minulých dnech utrpěla prohru t.k.o a nesměla tak do oktagonu nastoupit.