Óda na Mitchelton-Scott. Dominantní, perfektní den, který nebyl v plánu

Těch otázek se před šestou etapou vznášelo nad pelotonem Gira hned několik.



Rozpoutá v prvním horském dojezdu tým Sky válku na kolech? (Ne)

Předvede se konečně zatím dost mdlý Chris Froome? (Ne)

Vezme si Tom Dumoulin zpátky růžový dres? (Také ne)

A jakou sílu při výjezdu na Etnu ukáže Kreuzigerův Mitchelton-Scott?

Obrovskou!

„Máme tady nejsilnější tým ze všech,“ chvástal se od začátku závodu Simon Yates. Možná trochu přehnaná slova, shodovali se odborníci.

Jenže čtvrteční etapa dala Britovi za pravdu.

Když stoupal na vrchol sicilské Etny bok po boku s Estebanem Chavesem, připomnělo to dominanci Sky na Tour v roce 2012, kde podobně zbytek světa drtili Chris Froome s Bradleym Wigginsem.

Tak trochu počítačová hra, ve které jen mačkáte tlačítka ve prospěch svého perfektního plánu.



„A perfektní den to pro nás skutečně byl. Navíc to takhle vůbec nebylo v plánu, o to je to sladší,“ rozplýval se pak v cíli nový lídr Gira Yates.

Chaves zase kromě vítězné etapy získal jako bonus i modrý trikot krále vrchařů. Víc si v australské stáji od úvodního horského dne na Giru přát nemohli.

Popáté na Etnu

Popáté v historii se cyklisté škrábali na úbočí Etny. Poprvé to bylo v roce 1967, kdy se radoval Ital Bitossi.

„To horko dusilo, čím výš jsme byli, tím hůř se dýchalo,“ vzpomínal Bitossi pro italský deník Gazzetta dello Sport. „Pamatuju si, že tam stály hotely. Když jsem se letos vrátil, nebylo tam nic. Všechno pohřbila láva.“

Dalších dvaadvacet let trvalo, než se Giro na Etnu vrátilo, aby v roce 1989 vyhrál Portugalec Da Silva.

Před sedmi lety vulkán soptil jen pár dnů před příjezdem pelotonu. „Ale žádné riziko nehrozí, nevzrušujte se,“ uklidňoval všechny šéf Gira Angelo Zomegnan.

Dělníci s lopatami a košťaty uklízeli až dvoucentimetrovou vrstvu sopečného prachu z cest, na kterých poté monstrózní ukázku síly předvedl Alberto Contador.

A když se tady dojíždělo loni, k žádným velkým zvratům v boji o celkové pořadí nedošlo. I kvůli protivětru, který eliminoval nástupy většiny favoritů.

Tak jiný byl dojezd na stále aktivní sopku v letošním roce. Poprvé se totiž na Sicilskou hrozbu stoupalo ze západní, prudší strany.

Jednou nastoupil a byl v úniku

Byla to první vrchařská bitva se vším všudy.

Za úvodní hodinu cyklisté v nerovném terénu urazili 46 kilometrů!

Až poté se konečně vytvořil únik dne, ve kterém šlapalo 26 cyklistů, mezi nimi kromě Sergia Henaa, Roberta Gesinka a Diega Ulissiho také Esteban Chaves, jeden ze dvou lídrů Mitchelton-Scott.

„Vlastně jsem jen jednou nastoupil a už jsem byl v úniku,“ smál se maličký Kolumbijec.

Celý den se poté mohl spolehnout na bravurní práci Jacka Haiga, který pro něj na silnici nechal duši. O tempo přední skupiny se staral až po nájezd do stoupání na Etnu, než si vystoupil.

„Musím mu za to poděkovat, dneska se pro mě obětoval,“ popisoval Chaves.



Zatímco on sám upaloval pro vítězství v etapě, v hlavním balíku favoritů se děly věci. Vysoké tempo začala diktovat Astana s Janem Hirtem, který skupinu za sedm kilometrů očesal na přibližně 30 jmen.

Odpadali držitelé trikotů - modrý Enrico Barbin i fialový Elia Viviani, ale také muži, u kterých by se to až tak nečekalo jako Davide Formolo s Louisem Meintjesem.

Deset kilometrů před cílem si k levému kraji silnici vyjel také Roman Kreuziger.

„Kousnul jsem se, tempo Astany bylo opravdu vysoké. Pak jsem se v závěru trochu rozjel,“ popisoval dvaatřicetiletý cyklista, který nakonec ztratil pět minut.

Když si svou šichtu splnil také Luis Leon Sánchez, poprvé zaútočil Miguel Ángel López. Lehce nadělil skupinu favoritů, ale ta se zase spojila.

Útočili i Domenico Pozzovivo s Georgem Bennettem a Thibautem Pinotem, přesto se k nim vždycky dotáhly „dieslové“ motory Dumoulin s Froomem.



„Podíval jsem se na něj koutkem oka a myslel si, že je v problémech. Místo toho se k nám vždycky dotáhl vlastním tempem. Je na tom dobře, určitě pojede o vítězství,“ myslí si Dumoulin o Froomovi.

Čtyřnásobný šampion Tour ani na Etně nevypadal jako v nejlepší formě. A ono se to dalo tak trochu čekat. S jeho plánem na double Giro-Tour nechce být ve stoprocentní formě příliš brzy.

„Jsem hlavně rád, že jsem se udržel se všemi favority. Má kondice má postupně stoupat a na vrcholu mám být ve třetím týdnu,“ říká Brit.

Se všemi favority se však neudržel.

Jeden jim pláchl.

Bláznivý, snový den

„Nevím, jak se to Estebanovi povedlo, ale tím, že se dostal do úniku, já jsem mohl až do poslední chvíle šetřit energii,“ popisoval Simon Yates.

Šetřil ji až na metu dvou kilometrů před cílem.

„A pak to nakopnul jako býk,“ smál se přihlížející George Bennett.

Ani Pinot, ani Pozzovivo, ani Froome a ani Dumoulin nedokázali na nástup pětadvacetiletého Brita zareagovat.

„Byl úžasný. Jediný, kdo si dokázal vytvořit nějaký náskok. Ještě bude nebezpečný,“ uznal posléze Dumoulin.

Když po dalších pěti stech metrech dojel Yates vepředu jedoucího Chavese, jen svého týmového kolegu pobídnul: „Pojď, vyhraješ etapu a já růžový dres.“

Do cíle dvojka Mitchelton-Scott dojela triumfálně 26 vteřin před dalšími favority.

DOMINANCE. Jezdci týmu Mitchelton Scott si podmanili šestou etapu Giro d'Italia. Esteban Chaves (vlevo) si dojel pro etapové prvenství, druhý Simon Yates se převlékl do růžového dresu lídra závodu.

„Od Izraele říkám, že bych ten dres chtěl. Proto je teď pro mě speciální ho mít, nevím, co víc na to říct. Přijeli jsme tady vyhrát, tak snad ho neztratím jako na Paříž-Nice,“ doufá Yates.



V čele má nyní 16sekundový náskok před Dumoulinem, o deset vteřin zpět je pak třetí Chaves.

Dva lídři australské stáje, kteří jsou vlastně úplně jiní.

Zatímco Kolumbijec v cílovém prostoru zářil jak sluníčko a házel kytici novinářům, Britův úsměv byl zdrženlivější, zato stejně opravdový.

V novinářském stanu oba vyprávěli o tom, co se ten den na silnici událo. Chaves s různými detaily ve španělštině, italštině a angličtině, Yates o něco skromněji a pouze v angličtině.

Na jednom se však shodli.

Prožili bláznivý den, který nemohl dopadnout lépe.

„Je to nejlepší start Gira, jaký jsme mohli mít, tak trochu sen,“ rozplýval se Chaves, na kterého také přilétl relevantní dotaz.

Kdo z vás dvou je nyní lídrem týmu?

„Ten, kdo nese růžový dres,“ pousmál se „Chavito“.