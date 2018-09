Americké volejbalistky vydřely první set a obhajobu zahájily vítězně

„Musím před soupeřem smeknout, hrál skvěle. Mají některé smečařky, které se těžko brání, a byla to pro nás velká výzva,“ konstatoval trenér Američanek Karch Kiraly, olympijský vítěz z šestkového i plážového volejbalu.

Ve třech setech uspěl také bronzový tým z minulého MS Brazílie proti Portoriku, srbské mistryně Evropy zase hladce přehrály Dominikánskou republiku. Stříbrné medailistky z loňského ME Nizozemky ztratily s Němkami první set, ale další tři získaly, byť ten poslední až po dramatu v poměru 32:30.

Šampionát potrvá v Japonsku do 20. října. Ze čtyř šestičlenných skupin postoupí do druhé fáze vždy čtyři týmy, vzniknou dvě skupiny po osmi družstvech a z nich vždy tři postoupí do posledního skupinového kola. Z něj vzejdou semifinalisté.

Mistrovství světa volejbalistek v Japonsku

Skupina A (Jokohama):

Mexiko - Kamerun 1:3 (17, -23, -16, -21)

Německo - Nizozemsko 1:3 (22, -21, -22, -30)

12:20 Argentina - Japonsko

Skupina B (Sapporo):

Bulharsko - Itálie 0:3 (-15, -19, -22)

Turecko - Kanada 3:0 (18, 13, 15)

12:20 Čína - Kuba

Skupina C (Kóbe):

Rusko - Trinidad a Tobago 3:0 (21, 11, 12)

Ázerbájdžán - USA 0:3 (-27, -21, -21)

12:20 Jižní Korea - Thajsko

Skupina D (Hamamacu):

Portoriko - Brazílie 0:3 (-25, -12, -7)

Dominikánská republika - Srbsko 0:3 (-17, -20, -22)

12:20 Kazachstán - Keňa