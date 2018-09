Ruské volejbalistky zdolaly na MS Thajsko, i když prohrávaly 0:2

Thajský tým v poslední době pravidelně vozí medaile z asijských šampionátů, ale na světové scéně ještě nikdy neprorazil mezi nejlepší dvanáctku. Příliš se mu nedařilo ani v letošní Lize národů, kde vyhrál jen dva z 15 zápasů, v Rusku podlehl 1:3.

V Japonsku ale thajské volejbalistky vykročily velmi slibně a po úvodní výhře nad Koreou 3:2 nečekaně sahaly po druhém vítězství. Rusko dokázaly v minulosti zdolat jen jednou, před pěti lety na Grand Champions Cupu rovněž v Japonsku. Tentokrát ale svěřenkyně trenéra Vadima Pankova zabraly, uplatnily značnou výškovou převahu a výhrou 15:9 v tie-breaku překvapení nedopustily.

Obhájkyně titulu Američanky po úvodním vyrovnaném utkání proti Ázerbájdžánu tentokrát neměly s výběrem Trinidadu a Tobaga sebemenší potíže. Všechny tři sady vyhrály jednoznačným poměrem 25:11.

Američanky demonstrovaly převahu mimo jiné třinácti esy. Pět přímých bodů z podání si připsala Tetori Dixonová, čtyři přidala Sarah Wilhiteová.

„Už jsme proti USA odehrály lepší zápasy,“ prohlásila kapitánka Trinidadu a Tobaga Renele Fordová. Trenér Francisco Cruz však připomněl, že soupeřky v minulosti nehrály v nejsilnější sestavě. „Úroveň jejich hry je pro nás nesmírně vzdálená,“ uznal.

Z šestičlenných základních skupin projdou do druhé fáze turnaje vždy čtyři týmy. Vzniknou dvě skupiny po osmi družstvech a z nich vždy tři postoupí do posledního skupinového kola. Z něj vzejdou semifinalisté. Šampionát potrvá v Japonsku do 20. října.

Mistrovství světa volejbalistek v Japonsku

Skupina A (Jokohama):

Kamerun - Německo 0:3 (-14, -10, -16)

Mexiko - Argentina 3:0 (20, 23, 23)

Nizozemsko - Japonsko 3:2 (25, -16, 26, -19, 13)

Tabulka Tým Z V P S M B 1. Nizozemsko 2 2 0 6:3 209:212 5 2. Japonsko 2 1 1 5:3 189:145 4 3. Německo 2 1 1 4:3 173:144 3 4. Mexiko 2 1 1 4:3 160:158 3 5. Kamerun 2 1 1 3:4 132:160 3 6. Argentina 2 0 2 0:6 106:150 0

Skupina B (Sapporo):

Kanada - Itálie 0:3 (-15, -15, -18)

Bulharsko - Kuba 3:0 (10, 20, 14)

Čína - Turecko 3:0 (18, 23, 23)

Tabulka Tým Z V P S M B 1. Itálie 2 2 0 6:0 150:104 6 2. Čína 2 2 0 6:0 150:113 6 3. Turecko 2 1 1 3:3 139:121 3 4. Bulharsko 2 1 1 3:3 131:119 3 5. Kanada 2 0 2 0:6 94:150 0 6. Kuba 2 0 2 0:6 93:150 0

Skupina C (Kóbe):

USA - Trinidad a Tobago 3:0 (11, 11, 11)

Ázerbájdžán - Jižní Korea 3:1 (18, 18, -23, 18)

Rusko - Thajsko 3:2 (-21, -17, 13, 21, 9)

Tabulka Tým Z V P S M B 1. USA 2 2 0 6:0 154:102 6 2. Rusko 2 2 0 6:2 178:137 5 3. Thajsko 2 1 1 5:5 189:205 3 4. Ázerbájdžán 2 1 1 3:4 167:158 3 5. Jižní Korea 2 0 2 3:6 181:194 1 6. Trinidad a Tobago 2 0 2 0:6 77:150 0

Skupina D (Hamamacu):

Brazílie - Dominikánská republika 3:0 (15, 20, 22)

Portoriko - Kazachstán 3:0 (21, 15, 22)

Srbsko - Keňa 3:0 (16, 9, 8)