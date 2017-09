Skifař lehkých vah Cincibuch postoupil do čtvrtfinále MS

Zvětšit fotografii Jan Cincibuch (vlevo) je nadějí českého skifu. | foto: Zbyněk Šuma

Skifař lehkých vah Jan Cincibuch obsadil na mistrovství světa v USA třetí místo v úvodní rozjížďce a postoupil do středečního čtvrtfinále. Letošní evropský šampion v kategorii do 23 let si bezpečně kontroloval postupovou pozici za vítězným Novozélanďanem Matthewem Dunhamem a Norem Kristofferem Brunem.

Dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic a Jakub Podrazil pojede opravu. V rozjížďce o dvě postupová místa do semifinále skončila česká posádka pátá. Zvítězili Novozélanďané Thomas Murray a James Hunter před Brity Tomem Jefferym a Thomasem Georgem, za nimiž Helešic s Podrazilem zaostali o dvanáct sekund. Opravná jízda v úterý čeká i dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, který dnes skončil třetí. Přímo do semifinále postoupili jen nejrychlejší Poláci Milosz Jankowski a Jerzy Kowalski, Češi projeli cílem o více než jedenáct sekund později. Dnes do programu prvního dne MS zasáhne ještě skifař Ondřej Synek, který obhajuje zlatou medaili z předešlého šampionátu ve Francii. Zbývající tři české posádky do šampionátu vstoupí v pondělí.