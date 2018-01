Karásková má z MS v zimním triatlonu stříbro, Rauchfuss získal bronz

Triatlonisté v rumunském Cheile Gradistei absolvovali 7,5 km běhu, 13,25 km cyklistiky a 10 km běžeckého lyžování. Karásková dokončila první část na pátém místě. Na kole měla nejrychlejší čas a posunula se na stříbrnou pozici, Rusku Julii Surikovovou však už na běžkách nedohnala, od třetího titulu ji dělila minuta a půl.

„Na startu jsem pomýšlela na zlato, ale nakonec jsem za stříbro šťastná. Závod se konal ve vysoké nadmořské výšce, což mi nesedí, trochu mě pobolívalo břicho a trať byla náročná. Takže jsem spokojená,“ uvedla Karásková v tiskové zprávě České triatlonové asociace. Šestá skončila Šárka Grabmüllerová.



Rauchfuss se od začátku držel ve špičce, ale doplatil na penalizaci za chybu v depu po prvním úseku. „Nehodil jsem boty do připraveného boxu, takže jsem dostal patnáctivteřinovou penaltu do běžeckého lyžování,“ popsal trest, bez něhož by získal stříbro. Už pošesté za sebou zvítězil Rus Pavel Andrejev.

Štafeta ve složení Karásková, Vladislav Karásek, Grabmüllerová a Rauchfuss prohrála na trati 4x1,5 km běhu, 2,65 km cyklistiky a 2 km běhu na lyžích jen s favorizovanými Rusy. Češi ztratili 4:10 minuty.