Mistrem světa v letech na lyžích je Tande, porazil i Stocha s Freitagem

Konečné pořadí po třech kolech

1. Tande (Nor.) 651,9 b. (212+227+200 m), 2. Stoch (Pol.) 638,6 (230+219+211,5), 3. Freitag (Něm.) 627,6 (228+225+190,5), 4. Kraft (Rak.) 608,4 (218+208,5+206), 5. Stjernen (Nor.) 606,9 (193+203+223,5), 6. P. Prevc (Slovin.) 600,1 (222,5+199+218), 7. Wellinger (Něm.) 599,7 (206+207+213), 8. Forfang 599,2 (207+207,5+225,5), 9. Johansson (oba Nor.) 599,0 (204+213,5+201), 10. Kubacki (Pol.) 589,8 (207,5+208+215,5), ...Kožíšek (ČR) nepostoupil z kvalifikace.