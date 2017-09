Den plný útoků ovládl Cosnefroy, je mistrem světa do 23 let. Češi neuspěli

Momentka z hromadného závodu mužů do 23 let na mistrovství světa v Bergenu.

Byl to bláznivý závod, ve kterém se útočilo od samého startu až do cíle. V jeho průběhu se tvořily a zase zanikaly desítky skupin, ale až ta poslední byla úspěšná. Jeli v ní Francouz Benoit Cosnefroy s německým cyklistou Lennardem Kämnou. I přes mohutnou naháněnou to pak duo s těsným náskokem dotáhlo až do cíle. Ve spurtu byl nakonec úspěšnější Cosnefroy a v norském Bergenu se stal mistrem světa do 23 let. Nejlepším z Čechů byl 34. Michal Schlegel.