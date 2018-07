Šermíři budou na mistrovství světa v Číně spoléhat na Choupenitche

Choupenitch skončil třetí na červnovém evropském šampionátu v Srbsku a mezi favority patří i na mistrovství světa. „Jsem v pohodě, plný očekávání a natěšenosti,“ řekl. Do soutěže vstoupí v sobotu ve skupině, o medaile se bude bojovat v úterý. „Jdu den po dni, hodinu po hodině a neřeším očekávání. Nejdříve je potřeba postoupit ze skupiny.“

Předseda šermířů Oldřich Kubišta přiznal, že Češi mají velká očekávání. „Po výsledcích z poslední doby patříme do špičky, ale je těžké odhadnout, jak dopadneme. Osmička by byla úspěchem a medaile úžasná,“ uvedl Kubišta.

Na MS slavil český šerm medailový zisk naposledy v roce 1985 v Barceloně zásluhou stříbrného kordisty Jaroslava Jurky. Na jeho slávu navazuje jeho vnuk Jakub, který je juniorskou světovou jedničkou. Spolu s ním tvoří družstvo kordistů Jiří Beran, Martin Čapek a Pavel Pitra. „Nálada je výborná. V přípravě jsem udělal maximum a chtěli bychom se propracovat co nejdál,“ řekl Beran.

Čtyřiadvacetiletý Choupenitch je čtvrtfinalistou mistrovství světa z roku 2014. Před letošním šampionátem absolvoval kempy v Londýně, ale také s Rusy v Soči. „Příprava se povedla, nechal jsem tam všechno,“ uvedl 21. muž světového žebříčku.

Kordisté zahájí soutěž v pátek, týden po příjezdu do Číny. „Jsme tady dlouho před turnajem. První dva dny jsme najeli na místní čas, aklimatizovali se a od pondělí trénujeme a už se těšíme, až to vypukne,“ řekl Beran.

Číňané podle něho pojali šampionát velkoryse. „Bude to životní zážitek,“ popisoval Beran. Připraveno je 60 planší, z toho 32 soutěžních, plus finálová hala. „V té jsou obrazovky po celé ploše. Bude to velká show, která šerm posune dál,“ mínil Beran.