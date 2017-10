Gymnastický víceboj na MS po pádu Běljavského ovládli Číňané

„Soustředil jsem se jenom na to, že to musím odcvičit od začátku do konce, na nic nemyslet a nespadnout. Ale stalo se,“ řekl mistr Evropy ve víceboji z roku 2013. „Možná při mně nestálo štěstí. Ale čekají mě ještě tři finále (na nářadích) a na ty se teď budu koncentrovat,“ uvedl Běljavskij.

Další z kandidátů na medaili Oleg Verňajev z Ukrajiny spadl při cvičení na koni i z hrady a obsadil až osmé místo. Nepovedlo se mu navázat na olympijské stříbro z Ria de Janeiro.

Siao Žuo-tcheng se postaral o první čínský triumf ve víceboji na velké světové akci od vítězství Jang Weje na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008.

Ve finále chyběl japonský favorit Kohei Učimura. Šestinásobný mistr světa a dvojnásobný olympijský vítěz ve víceboji si v kvalifikaci poranil nohu a musel odstoupit.

V kvalifikaci vypadli oba čeští reprezentanti David Jessen a Daniel Radovesnický.