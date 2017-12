České florbalistky přehrály Polsko, v semifinále MS jdou proti Švédkám

Tým kouče Miroslava Janovského rozhodl už v první třetině, kterou vyhrál 5:0. Hattrickem se na tom podílela útočnice Nela Kapcová.

„Šlo o postup do semifinále a nejdůležitější je, že jsme to zvládli, byť s nějakou pihou na kráse v podobě především té druhé třetiny. Ale jsme tam,“ řekl trenér českého týmu Miroslav Janovský. Nebyl spokojený s výkonem ve druhé třetině, v které se ještě Polky vrátily do hry.

Teď bude chystat tým na Švédsko, které vyhrálo MS pětkrát za sebou a drží na šampionátech rekordní sérii už 30 výher.

„Každý soupeř se dá překvapit a uvidíme, jestli se nám to podaří na Švédky. Bude to ohromně těžké, ale rozhodně nepůjdeme do toho zápasu s tím, že jdeme jen nějakým způsobem přežít. Jsme na mistrovství světa, je to jedno semifinále za dva roky a uvidíme, co se z toho dá vytřískat,“ doplnil Janovský.

Češky, které nastoupily bez zraněné útočnice Ratajové, na rozdíl od duelů ve skupině s Lotyšskem (8:3) a Norskem (8:0) tentokrát naplnily roli jasných favoritek hned v prvním dějství. Hned v úvodu trefila Krupnová tyč, Polky hrozily velice sporadicky.

Vedení se dočkal český tým v deváté minutě v přesilové hře při vyloučení útočnice Vítkovic Justyny Krzywakové, při kterém se radovala z první trefy na turnaji obránkyně Koníčková. Hned za 36 vteřin se po přihrávce Krupnové dostala do úniku Kapcová a vychutnala si brankářku Szarmachovou.

Kapcová se o chvilku později prosadila znovu, když proměnila přihrávku Čapkové. V 16. minutě se během pouhých 11 vteřin trefily také Mlejnková a Enenkelová, která rovněž vstřelila první branku na šampionátu.

Christianová kapitulovala poprvé v 25. minutě, kdy po chybné rozehrávce Čapkové skórovala Rogalaová. Následně se Češky ubránily při vyloučení Koníčkové a ve 31. minutě upravila na 6:1 Urbánková, která se s 52 trefami vyrovnala v čele historických tabulek české reprezentace Krupnové.

Polky se ale nevzdaly. Ještě ve druhé části se trefila bekhendem Fulaová a po 40 vteřinách závěrečné dvacetiminutovky utekla Raczkowská, která po blafáku do forhendu snížila na rozdíl tří branek. Češky ale žádné drama nepřipustily.

Jiráková s Koníčkovou český tým definitivně uklidnily a na snížení Justyny Krzywakové ještě favoritky zareagovaly dalšími dvěma góly. Kapcová dovršila hattrick a desátou českou branku dala Plášková.

Janovský přiznal, že po druhé třetině musel v šatně zvýšit hlas, i když to není jeho zvykem. „Vyžadovalo si to, protože v tu chvíli ve druhé třetině ta naše hra postrádala téměř jakoukoliv naši kvalitu. Ale bylo důležité, že v té třetí třetině se to zvedlo,“ dodal Janovský.

V každé třetině sedm branek, Švédky zničily Lotyšsko

Švédky už ve třetí minutě vedly 3:0 a potvrdily suverenitu na světové scéně. Sedmi body za čtyři branky a tři asistence se podílela na kanonádě proti Lotyšsku Anna Wijková. Čtyři trefy a jednu přihrávku zaznamenala Emelie Wibronová, která se posunula na druhé místo produktivity turnaje s 21 body (11+10) ze čtyř utkání. O bod více má za osm branek a 14 přihrávek má Slovenka Paulína Hudáková.