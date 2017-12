Morituri te salutant. Florbalistky čeká švédský kolos

To není výsměch či neúcta vůči českým florbalistkám, jen zobecnění prostého faktu, že je v Bratislavě od 20.10 čeká v cestě za postupem do finále neporazitelný švédský kolos. Tedy družstvo, které na světových šampionátech neprohrálo už 30 zápasů v řadě. Získalo pět titulů za sebou a třeba na Slovensku straší zničujícím průměrem 18 vstřelených branek na zápas!

Jediným, kdo je zatím mohl v Bratislavě potrápit, byly Švýcarky, jenže ty ve vzájemném mači ve skupině prohrávaly už po 53 vteřinách 0:2 - konečný výsledek 3:12. I tady platilo: „Morituri te salutant.“

Takže nemá cenu si nic nalhávat: Češky s velkou pravděpodobností, která se rovná téměř jistotě, dnes večer prohrají a v sobotu je čeká duel o bronz. „Švédky mají poskládaný tým z takových hráček, že jsou pro mě opravdu v tuhle chvíli prvním profesionálním ženským týmem. Jsou to špičkové sportovkyně a bude to opravdu mazec,“ řekl pro ČTK kouč Miroslav Janovský.

Není úplně fér i toho největšího outsidera před bojem zcela odepisovat, sport je přece o překvapení i „vánočních“ zázracích. Jenže i pohled na statistiku řekne vše: Češky prohrály se Švédkami 25 z 26 zápasů, pouze jedinkrát dosáhly na remízu. Celkové skóre s nimi mají 44:252 a v posledních čtyřech duelech schytaly kruté debakly. Na minulém mistrovství prohrály 2:17, na následných třech turnajích Euro Floorball Tour 0:14, 1:13 a 5:13.

„Na posledním turnaji EFT v Malmö jsme s nimi hráli třetinu, kterou jsme vyhráli 4:1. Tak se na ně dá zahrát. Budeme na ně určitě stoprocentně připravení a uvidíme, na co to bude stačit,“ tvrdí Janovský.

„Tonoucí“ se stébla chytá, a tak motivuje vyhraná třetina, byť v těch dvou zbývajících přišel nášup. Navíc Češky budou v zápase zřejmě postrádat i jednu ze svých klíčových hráček, útočnici Denisu Ratajovou. Ta má problémy se zadním stehenním svalem.

„Jsou velkými favoritkami, ale doufat musíte vždycky. Nejde nastoupit bez víry ve vítězství. Takže věříme, že když se nám proti nim povedla jedna třetina na nedávném EFT, tak že se nám může povést znovu,“ uvedla obránkyně Hana Koníčková.

Kouč Janovský přikyvuje a přidává: „Každý soupeř se dá překvapit a uvidíme, jestli se nám to podaří se Švédkami. Bude to ohromně těžké, ale rozhodně nepůjdeme do toho zápasu s tím, že jdeme jen nějakým způsobem přežít. Jsme na mistrovství světa, je to jedno semifinále za dva roky a uvidíme, co se z toho dá vytřískat.“