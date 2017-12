Slovenské florbalistky podlehly Finsku, na MS končí ve čtvrtfinále

Slovenky, jejichž dosud nejlepším umístěním je osmá pozice z minulého šampionátu v roce 2015 v Tampere, držely s favoritkami dlouho krok. A v úvodním dějství dokonce dvakrát vedly.

Před rekordní návštěvou turnaje 3856 diváků jim získala poprvé náskok v osmé minutě Paulína Hudáková a na vyrovnání Niny Rantalaové odpověděla Lenka Cupráková. V 16. minutě při třetím oslabení Slovenek v utkání vyrovnala Hana Sipiläinenová.

Další program: Pátek 8. prosince:

Semifinále:

17:00 Finsko - Švýcarsko

20:10 Česko - Švédsko.

10:00 o 5.-8. místo: Lotyšsko - Polsko

13:00 o 5.-8. místo: Slovensko - Norsko

Sobota 9. prosince:

08:30 o 7. místo

11:15 o 5. místo

14:15 o 3. místo

17:05 finále

Přestože Slovenky přečkaly na přelomu první a druhé třetiny další trest, na překvapení nedosáhly. V 34. minutě skórovala Jenna Saariová a v závěrečné části potvrdily finskou výhru dvěma góly Eliisa Alanková a jedním Veera Kauppiová.

„Nebyli jsme daleko od splnění snu. Byli jsme dobře připravení, namotivovaní. Byla paráda, že holky dělaly věci, které jsme si řekli. Nezkušenost s tím top florbalem nás stála ta vyloučení. Jinak jsme mohli vést po první třetině 2:0, třeba i gól přidat a Finky tím dostat pod tlak,“ řekl Jedlička s tím, že Slovensko potřebuje hrát co nejvíce zápasů s týmy ze špičky.

„Myslím si, že po dnešním výkonu můžeme hrdě oslovit tyto tým a sehrát s nimi přátelské zápasy. Všichni si mysleli, že dostaneme deset gólů, a my jsme hráli de facto vyrovnané utkání,“ navázal český kouč Slovenska.

Aplaus diváků vestoje v závěru utkání bral jako velké ocenění práce týmu za celý dvouletý přípravný cyklus. „Holky jsou teď samozřejmě hodně zklamané, já taky, ale až se o tom budeme bavit za pár dní... Na ten zápas do smrti nikdo nezapomene, protože běhá husí kůže po zádech. Výkon byl skvělý, diváci byli skvělí, jen chyběla ta třešnička na dortu - vyhrát,“ dodal Jedlička, který u týmu působí s českými asistentkami Markétou Šteglovou a Karolínou Šatalíkovou.

„Diváci byli famózní. Na konci jsem uronila i nějakou slzu, moc za to divákům děkujeme. Byl to asi ten největší zážitek, který jsme zatím ve florbalu zažily. Přijeli i nějací Finové, takže to hlediště bylo zase o něco plnější. Hnali nás, byl to náš šestý hráč. Celý tým dneska odvedl svoje maximum. Za dva roky budeme zase o něco silnější,“ prohlásila útočnice Vítkovic Denisa Ferenčíková.