Jeden se přiotrávil a zbyli jenom dva... Co způsobila čínská chobotnice

Pro sedmnácté místo si české trio rozhodně nejelo. Kde se rozhodovalo o tom, že postup ze základní skupiny zůstane vzdálený, vysvětlí rozehrávač Lukáš Bukovjan, jenž v Číně reprezentoval společně s Janem Karlovským a Vojtěchem Rudickým.

Minitým trenérů Michala Kruka a Zbyňka Cholevy čekaly ve skupině postupně celky Japonska, Rumunska, Tchaj-wanu a Ukrajiny. Cesta mezi osm nejlepších se zdála být otevřená. Jenže na úvodní výhru proti Japoncům 16:10 už Češi nenavázali a zbytek zápasů prohráli.

„Před mistrovstvím jsme si konkrétní cíl neurčili, já osobně jsem chtěl postoupit ze skupiny. Jenže den před odletem jsme se dozvěděli, že se Dan Zach, čtvrtý hráč našeho týmu, zranil. A že letíme jen ve třech. Ale měli jsme jednoznačně nejlehčí skupinu ze všech, takže jsme ve čtvrtfinále stále věřili,“ říká opavský talent Bukovjan.

Hrát bez Daniela Zacha, který patří na okruhu 3x3 k nejlepším atletům, bylo pro český tým velké oslabení. Reprezentační kouč se ho pokoušel na poslední chvíli nahradit, administrativní problémy však Čechům znemožnily sehnat čtvrtého hráče.

„Dan se zranil na tréninku v Americe, kde studuje. Má natržený velký prsní sval a čeká ho operace. Pan trenér Michal Kruk se snažil sehnat náhradu, jenže v Číně probíhal celý týden státní svátek, a tak byly i v Evropě zavřené čínské ambasády. Proto se to nestihlo vyřídit a letěli jsme jen ve třech,“ vysvětluje dvacetiletý Bukovjan.

A připouští, že tohle česká strana nedomyslela. „Stejný problém se zraněným hráčem řešili i Nizozemci. Ti ale měli vyřízená víza pro pět hráčů. Je docela škoda, že to tak nešlo udělat i u nás,“ mrzí mladého basketbalistu.

„Není úplně příjemné hrát bez střídání. Jiná možnost nebyla, tak jsme prostě bojovali a snažili jsme se uhrát co nejlepší výsledek. Japonce (výhra 16:10) jsme umlátili zpod koše, kde jsem se všechno snažili hrát přes Honzu Karlovského, který využíval svou hmotu a centimetry proti menším soupeřům. S Rumuny (porážka 20:21) jsme vedli celý zápas, na konci nám už asi docházely síly, udělali jsme pár chyb a prohráli šťastnou trojkou o desku,“ popisuje rodák z Příboru první den na turnaji.

Ten největší problém však potkal českou reprezentaci až pak. Během druhého dne se totiž musela obejít i bez Jana Karlovského. Tedy hrát ve dvou.

„Noc před naším druhým dnem měl Karlos žaludeční potíže. Celou noc strávil na záchodě. Jak jsme ho viděli ráno, věděli jsme, že budeme muset hrát ve dvou. Tím se náš cíl v podobě čtvrtfinále rozplynul. Honza si myslí, že jeho potíže vyvolala chobotnice, kterou snědl v hotelu,“ vypráví Bukovjan.

Češky s 15. místem Světového turnaje v Číně se zúčastnil i ženský tým ve složení Anna Hrušková, Sára Krumpholcová, Mariana Opočenská a Simona Růžková. Sehrál čtyři utkání v základní skupině. Postupně se střetl s Japonskem (15:19), Francií (10:21), Argentinou (7:21) a Mongolskem (21:14). Jediná výhra ho odsunula na předposlední místo ve skupině. Celkově ženy obsadily 15. pozici.

Češi zvažovali, že zbylé dva duely vzdají a přenechají soupeřům výhru. Bojovná nálada Bukovjana s Rudickým ale přesvědčila kouče o pokračování v turnaji.

„Letět na deset dní do Číny kvůli dvěma zápasům, to bychom tam byli opravdu jen na výletě. Proto jsme to zkusili a jsem za to rád. Třeba budeme průkopníci nového sportu dva proti třem,“ směje se své smůle Bukovjan.

„Hrát ve dvou bylo paradoxně méně náročné než ve třech. Nechali jsme vždycky jednoho hráče střílet a doufali, že nedá. A že doskočíme. Byla to nejlepší taktika, jakou jsme mohli zvolit. S Ukrajinou jsme prohráli 15:22, s Tchaj-wanem 8:22,“ pokračuje v popisu dne.

Válčení dua Bukovjan a Rudický se čtyřmi hráči Tchaj-wanu (Karlovský nastoupil pouze z povinnosti na první sekundy zápasu):

Po vypadnutí čekala mladé basketbalisty už „jen“ náročná a únavná cesta domů, u Bukovjana trvala přes 30 hodin. Ale ani tak této reprezentační zkušenosti nelituje.

„Byl jsem deset dní pryč od týmu a zmeškal tři ligové zápasy, což mě samozřejmě mrzí, ale byl to zážitek. A já bych tímto chtěl poděkovat Opavě, že mě pustila a umožnila mi zúčastnit se mistrovství,“ uzavírá Bukovjan.