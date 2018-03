Squashista Koukal devatenáctý domácí titul nezíská

Koukal šel do turnaje s minimální přípravou a cítil, že jeho kralování skončí. Od roku 1999 nezískal titul pouze v roce 2009. Nad Mekbibem přitom vedl 2:0 na sety a ve čtvrtém měl dva mečboly. „Ze začátku jsem hrál zbytečně zbrkle a kazil jsem. Poté jsem se uklidnil a dostával se více do výměn. Odvrácené mečboly mi navíc velice pomohly,“ uvedl Mekbib.

Pátý set vyhrál 11:7 a po 72 minutách slavil postup do finále. „Považuji to za jedno z mých největších vítězství, jsem moc rád, že jsem Koukala poprvé na mistrovství republiky porazil. Je dobře, že squash bude mít nového vítěze. V posledních letech to bylo až moc stereotypní,“ dodal Mekbib, jenž o minulém víkendu v Torontu poprvé triumfoval na okruhu PSA.

Koukal v sezoně odehrál jediný turnaj v Ostravě. „Proto jsem se zápasem spokojený, trénoval jsem pouhé tři týdny, navíc jsem dostal virózu. Očekával jsem, že mí soupeři, kteří trénovali více, budou proti mně dominantnější,“ uvedl.

Švec do boje o zlato prošel přes Jakuba Solnického. U titul mezi ženami budou soupeřit největší favoritky Anna Sermeová a Olga Kolářová. Jejich finále začne v neděli ve 14:00, mužské o hodinu později.