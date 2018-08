Franěk a Žovincová ovládli vířící se antuku a jsou mistry republiky

„Ze začátku jsem byl nervózní a Michalovi se hned povedl brejk, což mě neuklidnilo. Byl jsem v jakési křeči,“ řekl Michal Franěk, jenž porazil svého jmenovce Bíška 6:4, 6:2. „Po prohraném podání jsem trošku přitlačil a nepodělal se.“

Tenista Michal Franěk.

Franěk na šampionátu poprvé po předchozích třísetových zápasech uspěl ve dvou sadách.

„Už je to dávno, co mi na výhru stačily dva sety,“ přiznal. „Nevím, jestli Michal měl zdravotní problémy, ale dost mi to daroval. Dost to ve druhém setu uspěchával.“

Že by se obával počasí? „Nechal jsem se tím počasím otrávit,“ přiznal Bíško. „Ale dneska jsem necítil nohy, stehna byla tuhá, byl jsem u balonů pozdě. Možná se projevila únava z těch včerejších dvou zápasů.“

To kromě třísetového semifinále vyhrál i finále čtyřhry. „Celý turnaj byla moje hlava dobrá, všechno v pohodě, a dneska jsem to nějak neutáhl,“ dodal Bíško.

„Počasí bylo šílené,“ uvedla Vendula Žovincová. „Bohužel to tak občas bývá. Bylo to náročné a ve třetím setu za stavu 3:2 jsem měla myšlenky úplně jinde. Pobíhaly tam děti, foukal vítr, chvilku i pršelo.“

Její finálové soupeřka Nikola Tomanová brala větrno jako svou výhodu. „Jsem na to zvyklá. Antuka mi sice foukla i do očí, že jsme chvíli neviděla, což byl problém, ale pak jsem oči vypláchla a jely jsme dál.“

Zatímco mužské finále trvalo 59 minut, ženské tři hodiny a dvě minuty. „Byl to kvapík, možná stihnu ještě vlak,“ žertoval Franěk. „Ale tak to prostě někdy je.“

Tenistky si několikrát vyžádaly ošetření. „Měla jsem křeče,“ uvedla Vendula Žovincová. „Jsem ráda, že mě fyzioterapeutka mohla ošetřit, protože často se to v případě křečí nepovoluje, protože to je váš problém. A jelikož se už věnuji více studiu než tenisu, tak kondice mi trochu chyběla. Čekala jsem, že to přijde, naštěstí to bylo tři gamy před koncem,“ oddechla si Žovincová.