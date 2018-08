Na kopřivnickém oválu budou burácet plochodrážní stroje

„Republikový šampionát má za sebou již pět odjetých závodů a v celkové klasifikaci vede Zdeněk Simota, kterému se daří i v Kopřivnici,“ uvedl Tomáš Wanke z pořádajícího Autoklubu plochá dráha Kopřivnice. „Na všechny dosavadní závody mistrovství se přihlásilo vždy minimálně 20 závodníků, což by mohlo znamenat ve spojení s flat trackem až 40 jízd.“

Pro místní fanoušky ploché dráhy by však měl být hlavním lákadlem start dvou kopřivnických juniorů. „Po téměř dvaceti letech se na kopřivnickém ovále objeví místní odchovanci v barvách Kopřivnice. Jan Macek a Roman Marek začali s plochou dráhou loni a v půli letošní sezony naskočili do ostrých závodů,“ zmínil Wanke. „Ve slovenské Žarnovici vybojovali ve své závodní premiéře šesté místo v barvách našeho klubu při mistrovství republiky juniorských družstev.“

Ve finále mistrovství republiky juniorů do 19 a 21 let prošel kvalifikačními jízdami do hlavního závodu jen Jan Macek. „Roman Marek se kvalifikoval jako druhý náhradník a na svou šanci musel čekat. Jan Macek se stal v hlavním závodě milým překvapením a trápil i jezdce vyšších kvalit. V jedné z jízd si dokonce vyšlápnul na českého juniorského reprezentanta a porazil jej,“ podotkl Wanke.

Ve flat tracku se v Kopřivnici představí kompletní česká špička i s tuzemskou jedničkou této disciplíny Pavolem Pučkem. „Přihlášky ale zaslali už i dva velmi kvalitní Rakušané,“ řekl Wanke.

Kopřivnický stadion se pro diváky otevře v 11.30, závodní odpoledne odstartuje už ve 12.15 kvalifikačními jízdami flat tracku.