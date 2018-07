O tituly i evropský šampionát. Do Kladna se vrací atletické hvězdy

Dlouhých třináct let trvalo, než se republikový šampionát na kladenský atletický stadion vrátil.



„A děláme maximum pro to, abychom šampionát připravili na vysoké úrovni, tak jako v roce 2005 a i lépe. Aby se tam líbilo závodníkům, aby padaly limity, aby byli spokojení fanoušci,“ říká šéf mítinku Jiří Klesnil.

Tehdy v roce 2005 se šampionátu účastnil ještě jako dorostenec tyčkař Jan Kudlička.

„To jsem skočil 460 centimetrů. Snad skočím výš,“ smál se vicemistr Evropy z loňského roku, který letos pokořil limit pro evropský šampionát v Berlíně na Pražské tyčce, kde skočil 555 centimetrů.

Jan Kudlička na Pražské tyčce

„Před devíti lety jsem ale byl dorostenec, takže bych měl. Přijde mi, že letos moc nezávodím a dost se soustředím. Snad si trochu spravím chuť před mistrovstvím Evropy a skočím trochu výš, než se mi letos zatím povedlo,“ doufá Kudlička.



Pokořit hranici 555 centimetrů nutnou k nominaci na blížící se evropské mistrovství v Berlíně se na Kladně bude snažit jeho tréninkový kolega Michal Balner.

„Doufám, že se mu to podaří. Ve dvou se to na šampionátu vždycky lépe táhne,“ říká Kudlička.

Od roku 2005 se toho na kladenském stadionu spoustu změnilo.

„Udělali jsme plno úprav, postavili jsme atletickou halu, zastřešili jsme tribunu stadionu. Ty přípravy na tenhle šampionát probíhají už dva roky, teď už všechno spíš finišuje,“ popisuje Klesnil.

O plynulý chod šampionátu se bude starat 125 pořadatelů.

Kvůli horku organizátoři přistoupili i k zajímavé variantě – fanoušci se budou moct jít svlažit na nedaleké koupaliště. S označenou vstupenkou se pak mohou vrátit zpět na stadion. „Děti do 140 centimetrů mají vstup zdarma, stejně jako lidé nad 65 let,“ dodává Klesnil.

A kdo kromě Kudličky ještě dorazí?

Jakub Vadlejch bude na republikovém šampionátu chybět.

Až tak bohaté pole to tentokrát bohužel nebude.

„Po čtyřech letech je totiž šampionát opět blízko mistrovství Evropy. Zatímco někdo s tím problém nemá, někdo ho má. Když jsem si prohlížel přihlášky, některá jména mi tam chyběla,“ nezastírá šéftrenér reprezentace Tomáš Dvořák.

Ze zdravotních i jiných důvodů tak budou chybět oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý, vrhač Ladislav Prášil nebo překážkář Petr Svoboda. Oštěpařce Barboře Špotákové se zase před deseti dny narodil druhý syn Darek.

„Chybět by naopak neměla dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová, která teď sice delší dobu nezávodila, ale republika by pro ni měla být poslední prověrkou před mistrovstvím Evropy,“ říká Dvořák. „Jinak to bude často one man, popřípadě one woman show.“

Velkými favority šampionátu jsou zmíněný Balner, dálkař Radek Juška, koulař Tomáš Staněk nebo čtvrtkař Pavel Maslák.

Mistrovství Evropy v Berlíně Atletický svátek se koná od 6. do 12. srpna.

„Ten do závodu půjde s tužbou, aby zaběhl lepší čas než 45,39, což je momentálně dvanáctý čas evropského žebříčku. Díky tomu by pak byl v Berlíně nasazen rovnou do semifinále,“ vypočítává Dvořák.

Představí se také v životní formě házející oštěpařka Nikola Ogrodníková, která letos dvakrát překonala pětašedesátimetrovou hranici, mezi tyčkařkami zase v Kladně fanoušci uvidí čerstvou juniorskou mistryni světa Amálii Švábíkovou, která svůj titul v Tampere ozdobila i novým českým rekordem 451 centimetrů.

Kromě titulů se v Kladně bude pochopitelně bojovat také o poslední místa na srpnový evropský šampionát.

Kdo je zaplní?