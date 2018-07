Kouč softbalistů: Byli jsme pod obrovským tlakem, o to víc mě titul těší

A báječnou podívanou nabízelo i finále šampionátu – největšího v historii mužského softbalu. V Havlíčkově Brodě na Vysočině a v Kostelci nad Ohří na Ústecku soupeřilo v minulém týdnu dvanáct zemí, celkem se odehrálo 53 zápasů.

Česká reprezentace – obhájce evropského titulu – se ve finále v Hippos Aréně utkala se softbalisty z Nizozemska. Domácí v červeno-černých dresech vstoupili do zápasu fenomenálním způsobem. A i přes chvilkový výpadek a drobné drama natáhli výhrou 10:3 nad softbalisty v oranžových trikotech šňůru vítězství evropského šampionátu v řadě na číslo čtyři.

Matouš Kasal, hrdina finálového zápasu, přišel krátce po utkání k novinářům. Televizní reportér ještě ani nestihl doříct první otázku, když vtom na Kasala vylili jeho spoluhráči kýbl s vodou.

Hned co se čerstvý mistr Evropy Kasal z nečekaného vtípku otřepal, spustil: „Je to skvělý pocit, že jsem rozhodl utkání. Dal jsem tento týden první dva homeruny v životě. A že se to povedlo zrovna na takovém turnaji? To je neskutečné.“

Rozhodujících bylo podle něj více faktorů, proč znovu Češi zvítězili: „Měli jsme hodně konzistentní útok. Od prvního do posledního pálkaře tam byli kluci, kteří byli schopní odpálit, splnit signály. Nadhazovači zase skvěle zaházeli...“

Vydařený zápas za sebou měl i metař Tomáš Klein, jenž zařídil pět bodů v zápase a patřil k důležitým strůjcům vítězství. „Asi jsem byl dobře koncentrovaný,“ naznal.

Čeští softbalisté prošli turnajem až na jedno páteční zaváhání – kdy podlehli právě Nizozemsku, které později porazili ve finále – suverénním způsobem. „Byli jsme pod obrovským tlakem, očekávalo se od nás, že počtvrté obhájíme. O to víc mě těší, že se to povedlo,“ radoval se také trenér Tomáš Kusý.

S medailí na krku odpovídal i na otázku, v čem je síla českého týmu, že znovu zvítězil: „Určitě v tom hraje roli fakt, že máme nejlepší ligu v Evropě.“ A připojil: „Největší síla je ale v tom, že jsme tým a dokážeme hrát dobře v útoku, obraně i dobře nadhazovat, že se snažíme pracovat na všech dovednost. Máme dobrého týmového ducha.“

Kousek před krytou tribunou stál v době předávání trofejí pro první Česko, druhé Nizozemsko a třetí Dánsko vyčerpaný, ale zato spokojený Dušan Šnelly, jeden z organizátorů šampionátu. „Povedlo se to po všech stránkách – jak výsledkově, tak organizačně,“ usmál se.

Rozpočet na celý šampionát byl přes osm set tisíc korun, z velké části hrazen z rozpočtu Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod.

Na finálový den přišlo na stadion přibližně tisíc diváků.

Byla to ideální pozvánka na příští rok, kdy se laťka v softbale posune v Česku ještě dál. Havlíčkův Brod bude společně s Prahou v červnu 2019 hostit mistrovství světa. „Z devadesáti procent jsme připraveni,“ řekl v Brodě Šnelly. „Ještě musíme doladit věci jako místnost pro zasedání technické komise, dále budeme muset rekonstruovat zvukovou aparaturu a tak,“ nechal se slyšet.

Čeští softbalisté by v konkurenci světové špičky chtěli skončit do pátého místa.