Přál si skončit lépe. Měl jsem na víc, rozhodla chyba, smutnil Štybar

„S výsledkem nejsem spokojený. Na to, že to byl pro mě závod po dlouhé době, jelo se mi celkem dobře. Myslím, že jsem měl asi na víc, ale v takových závodech je to o tom, aby člověk byl v té správné skupině,“ řekl Štybar novinářům.

Právě to se mu ale nepodařilo. „Udělal jsem trochu chybu, když odjížděla ta skupina. Byl jsem tam, ale svěsil jsem nohy, protože za mnou byl ještě celý balík,“ přiblížil Štybar.

Přiznal, že nečekal, že se skupině podaří odjet. „Já tam do ní nastupoval, ale pak jsem se zastavil, jak jsem viděl, že celý balík jede za mnou. Doskočil tam pak už jen Mathieu van der Poel. I tím, že ty hlavní země měly vepředu své zastoupení, balík se pak úplně zastavil. A tím bylo rozhodnuto,“ popsal klíčový okamžik závodu Štybar.

Moc toužil uspět, o to větší jeho zklamání z 24. místa bylo. „Za tímhle výsledkem jsem sem nepřijel. To bych raději zůstal den navíc na Mallorce a připravil se na Binck Bank Tour (bývalé Eneco Tour), které mě čeká od zítřka,“ připomněl nutnost rychlého přesunu do Heerenveenu.

„Je jasné, že tento závod mě stál spoustu energie a sil, které mi můžou potom chybět. Ale věřil jsem, že ta forma je a mohl bych tady urvat nějaký výsledek, což se mi nepovedlo. Takže určitě zklamání, protože si myslím, že forma je, ale jsou to závody, takhle to je,“ konstatoval český cyklista.

Vítr a déšť výdej energie ještě posílily. „Kromě deště také hodně foukalo, ale ten závod byl hodně těžký i bez ohledu na počasí. Ze zatáčky do zatáčky, jakmile se na čele zrychlilo, na konci pelotonu byla selekce. Spíš to vypadlo jako dlouhé kritérium. Závod to byl pěkný, ale možná až zbytečně dlouhý,“ pousmál se Štybar.

Přes sychravé skotské počasí bylo ke konci závodu u trati v centru města hodně diváků. „Na začátku, kdy hodně pršelo, tak to nebylo nic moc, ale potom lidé k trati postupně přicházeli a na poslední kola už jich tam bylo hodně,“ povšiml si.

Dvaatřicetiletý závodník stáje Quick-Step měl po závodě hodně naspěch, čekal ho rychlý přesun do Nizozemska. „Bude to docela dost hektické, asi tak do dvaceti minut musíme odjet,“ poznamenal.