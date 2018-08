Český rekord na osmistovce přinesl Mickovi páté místo na plaveckém ME

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Glasgow Bazénové plavání:

Muži:

800 m v. zp.: 1. Romančuk (Ukr.) 7:42,96, 2. Paltrinieri (It.) 7:45,12, 3. Wellbrock (Něm.) 7:45,60, ...5. Micka (ČR) 7:49,73 - český rekord.

50 m prsa: 1. Peaty (Brit.) 26,09, 2. Scozzoli (It.) 26,79, 3. Stevens (Slovin.) 27,06.

200 m znak: 1. Rylov (Rus.) 1:53,36, 2. Kawecki (Pol.) 1:56,07, 3. Restivo (It.) 1:56,29. Ženy:

100 m v. zp.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 52,93, 2. Heemskerková (Niz.) 53,23, 3. Bonnetová (Fr.) 53,35, ...v semifinále 11. Apostalon 54,74, v rozplavbách 26. Kolářová (obě ČR) 55,87.

200 m pol. záv.: 1. Hosszuová (Maď.) 2:10,17, 2. Cusinatová (It.) 2:10,25, 3. Ugolkovová (Švýc.) 2:10,83, ...v semifinále 10. Závadová 2:14,25, 13. Horská (obě ČR) 2:15,69.

Smíšená štafeta: 4x100 m v. zp.: 1. Francie (Stravius, Metella, Wattelová, Bonnetová) 3:22,07, 2. Nizozemsko 3:23,97, 3. Rusko 3:24,50. Semifinále s českou účastí:

Ženy:

50 m motýlek: 1. Sjöströmová (Švéd.) 25,51, ...16. Svěcená (ČR) 26,90,

200 m znak: 1. Panzieraová (It.) 2:07,27, ...9. Baumrtová (ČR) 2:12,02. Dálkové plavání - 5 km:

Muži: 1. Rasovszky (Maď.) 52:38,9, 2. Reymond 52:41,7, 3. Fontaine (oba Fr.) 52:44,4, ...18. Ingeduld (ČR) 53:19,0.

Ženy: 1. Van Rouwendaalová (Niz.) 56:01,0, 2. Becková (Něm.) 56:17,8, 3. Bruniová (It.) 56:49,7, ...6. Benešová (ČR) 57:21,1. Skoky do vody:

Ženy - 10 m věž: 1. Van Duijnová (Niz.) 319,10, 2. Batkiová (It.) 315,00, 3. Kurjoová (Něm.) 308,15.

Smíšené dvojice - 3 m prkno synchro: 1. Punzelová, Massenberg (Něm.) 313,50, 2. Reidová, Haslam (Brit.) 308,67, 3. Kesarová, Oliferčik (Ukr.) 291,81.