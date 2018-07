Nuda, mizící míč, nervy, úleva. Ušmudlaly jsme to, řekla Nausch Sluková

Na vstup do evropského šampionátu se české favoritky a nasazené dvojky celého turnaje načekaly, proti outsiderkám z Francie nastoupily na kurt v úterý až po půl deváté večer.

„Přijde mi to zvláštní. Celé odpoledne jsme se poměrně nudily. Čekat do večera, než vylezeme na scénu, když zapadá sluníčko a půl zápasu nevidíme... Horší podmínky snad být nemůžou,“ přemítala Nausch Sluková.

Možná i proto se Češky na improvizovaném kurtu u rotterdamského přístaviště trápily, zvítězily 2:1 po setech 20:22, 21:15 a 15:10.

Byla to úleva, že se vám duel povedl obrátit?

Markéta Nausch Sluková: Asi svým způsobem jo. Vždycky je dobré, když se zadaří, i když není dobrý výkon. Podmínky jsou hodně náročné. Na jedné straně svítilo celý první a druhý set sluníčko. Člověk na útoku nic neviděl, při nahrávce mu mizel míč. Celý začátek jsme měly problémy a honily jsme to. Ale zaplaťpánbůh za ty dary, že se to ušmudlalo. Asi jsme už postoupily do play off a uvidíme ve středu, co na nás počasí nachystá.

Dalo se na podmínky na kurtu nějak nachystat?

MNS: Na jedné straně to byl masakr. Pokud tam není mrak, nic nebylo vidět. Chvilkama jsem hazardovala při podání. Vidíš fázi nadhozu, ztratí se ti míč, pak se ti zase objeví. Trochu mi mizel i útok, měla jsem to blbě načasované. K tomu se podmínky měnily. Svítilo, potom foukalo, pak se to zklidnilo. Bylo to všechno dokupy.

Nesvazovala vás při vstupu do turnaje nervozita?

Barbora Hermannová: Určitě jsme nervózní byly, ale nemyslím, že nějak super zvlášť. Nedokázaly jsme si na hřišti vytvořit podmínky, které umíme využít. Chybělo nám v prvním setu víc odvahy v momentě, kdy nás začaly dotahovat. Znervózněly jsme, přišly chyby a ony jako outsiderky na nás vytáhly vše, co mají v zásobě. My jsme se po prvním setu zdravě nas.aly. A v dalších dvou setech jsme tohle dotáhnutí nechtěly znovu dopustit, rvaly jsme se za každý bod.

Říká se, že mnohdy pomůže víc upracovaná než hladká výhra. Platí to i v beachvolejbalu?

BH: Máme se z čeho poučit a zítra (ve středu) tohle nebudeme chtít opakovat. To soustředění a nastavení mělo být jiné než dneska. Může nám to spíše pomoct než ublížit, když jsme se takhle natrápily.

Už ve středu v pravé poledne hrajete další zápas ve skupině proti Slovenkám Štrbová - Dubovcová. Jaký to bude zápas?

MNS: Vyhrávání a prohrávání se odehrává na naší straně. Když předvedeme výkon jako s Francouzkami, bude to hodně těžké. Musíme zvednout kvalitu. S holkama ze Slovenska je to vždycky boj, výškové parametry jsou jednoznačně na jejich straně, my jsme malinko víc techničtější. Bude záležet, jak nám a jim sedne servis, je to zbraň nás obou. Jsem ráda, že hrajeme už ve dvanáct.

Ještě ve středu nastoupíte v závěrečném duelu skupiny proti domácím Nizozemkám. Není problém odehrát tři zápasy za 22 hodin?

MNS: Občas hrajeme i za jediný den tři zápasy. Šoupneme si to tam rychle za sebou. Ale to je formát turnaje, musíme se s tím vypořádat. Fyzičku bychom na to měly mít, spíš jde o to rychle zvládnout přípravu. Středeční týmy jsou jiné.

Takže po úterní výhře se rychle pomodlit, vyčurat a spát?

BH: (usměje se) Najíst, jít na fyzio, popovídat si s trenérem o zápase. A pak se dobře vyspat.