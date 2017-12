Prsař Chrápavý překonal na mistrovství Evropy český rekord na dvoustovce

Ostatní sporty plavání, ilustrační foto | foto: Reuters

dnes 11:02

Plavec Filip Chrápavý překonal deset let starý český rekord na 200 metrů prsa, ale do finále mistrovství Evropy v krátkém bazénu se neprobojoval. Osmnáctiletý reprezentant skončil na šampionátu v Kodani časem 2:08,21 v rozplavbách na 18. místě, k postupu by musel zrychlit ještě o více než dvě sekundy.

Chrápavý vymazal z čela historických českých tabulek o 26 setin horší výkon Jiřího Jedličky. Ten ho zaplaval v roce 2007 ve finále ME v Debrecínu, kde dohmátl šestý. Lucii Svěcené unikl postup do semifinále na 50 metrů motýlek o čtyři setiny sekundy. Další čeští reprezentanti mají rozplavby ještě před sebou, v odpoledním bloku bude Simona Baumrtová startovat ve finále znakařské stovky.