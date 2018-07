Bikerka Průdková získala na mistrovství Evropy bronz ve sprintu

„Letos to bylo o hodně těžší než vloni. Přišlo mi, že jsme byly strašně vyrovnané, a já už od první rozjížďky jezdila s Francouzkou, co byla na konci druhá. Každou rozjížďku jsem s ní musela strašně bojovat. Výrazně se rozhodovalo na startu, pak už se téměř nedalo předjíždět,“ uvedla Průdková na webu mtbs.cz.

Přesto se možnost k útoku naskytla. „Já jsem si našla klasické místo na skoku, který holky jen jezdily a já skákala, takže jsem tam každou rozjížďku někoho přeskočila. A to finále bylo mega vyrovnané, bylo to se všemi na lokty až do cíle. Jsem moc ráda, že mám medaili,“ řekla Průdková, která v neděli nastoupí do závodu žen do 23 let.

Mužskému sprintu dominovali Francouzi, kteří obsadili první čtyři místa, mistrem Evropy se stal Titouan Perrin Ganier. Dominik Prudek a Jakub Kavalír skončili v osmifinále na 18. a 19. místě.