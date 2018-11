Čeští cyklokrosaři útočili na mistrovství Evropy na medaile

Závodu žen do 23 let dominovaly domácí Nizozemky, zvítězila Ceylin Del Carmenová. Czeczinkarové chybělo k medaili 13 vteřin. „Před startem bych čtvrté místo brala, ale po průběhu závodu jsem smutná. Byl to kousek, strašně mě to mrzí. Holky nebyly výkonnostně daleko, spíš jsme byly vyrovnané. Možná kdyby se jelo ještě jedno kolo, tak to cinklo,“ uvedla na webu cyklokros.cz.

Náskok medailistek v závěru stahovala, proto ji mrzely časové ztráty z trati. „Kvůli horšímu postavení na startu jsem měla před sebou slabší soupeřky a ty mě neustále někde brzdily. Takže jsem neustále vycvakávala a seskakovala. Pak mě sundala Italka, další soupeřka zase v lesíku. Furt něco,“ povzdechla si Czeczinkarová.

Junior Jakub Ťoupalík měl ke stupňům vítězů ještě blíž. „Celý závod jsem se pral o třetí místo. V posledním kole v jednom z výjezdů mi nechal Vermoote zadní kolo, musel jsem vycvaknout a tím jsem ztratil rychlost,“ posteskl si.