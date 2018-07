Otrubovi chyběly v časovce na ME necelé dvě sekundy k medaili

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice juniorů a závodníků do 23 let časovky v Brně Muži do 23 let (23 km): 1. Affini (It.) 29:26,53, 2. Penko (Slovin.) -25, 3. Wildauer (Rak.) -31, 4. Otruba -33, ...21. Holec (oba ČR) -1:57.

Junioři (23 km): 1. Evenepoel 29:51,30, 2. Van Wilder (oba Belg.) -24, 3. Tiberi (It.) -40, ...19. Petr Kelemen -2:36, 29. Kašpar (oba ČR) -3:13.