Nosková si na ME cyklistů do 23 let vyjela v Brně bronz v časovce

Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let - časovky v Brně Ženy do 23 let (23 km): 1. Soetová (Niz.) 33:24, 2. Kleinová (Něm.) -1:05, 3. Nosková -1:08, ...14. Korvasová (obě ČR) -3:03. Juniorky (11,5 km): 1. Guazziniová (It.) 17:00, 2. Ludwigová (Něm.) -8, 3. Jaskulská (Pol.) -10, ...12. Hájková, 13. Jandová (obě ČR) obě -55.