Úkol pro české softbalisty před ME zní jasně: přepsat historii

Kapitán Mertl by si přál, aby bylo dvacet stupňů. A pod mrakem Coby kapitán české softbalové reprezentace má před sebou David Mertl jasný cíl: dovést Českou republiku počtvrté v řadě k evropskému titulu. „Jsme největší favorité turnaje, takže tlak na nás bude určitě velký. Přesto věřím, že náš tým je generačně dobře namíchaný. Doufám, že mladí budou mít hlad po vítězství a my staří po čtvrtém titulu,“ nechal se slyšet pětatřicetiletý rodák z Prahy a hráč extraligového Spectra. Na začátku každého šampionátu má svým spoluhráčům v kabině i v zápase vždycky co říct. „Mluvím hodně,“ usmíval se Mertl. „Ale nejsem na to sám. V týmu jsou i starší kluci, takže si to vždycky nějak podělíme.“ Těší se na každý zápas

Během své kariéry odehrál Mertl už celou řadu důležitých turnajů, přesto je před každým dalším pokaždé aspoň trochu nervózní. I když s přibývajícím věkem se prý u něj nervozita mění mnohem častěji v nedočkavost. „Hrozně se těším,“ svěřil se kapitán české softbalové reprezentace. „Řekl bych, že jsem pomalu ve věku, kdy budu v nároďáku končit, protože je prostě potřeba přenechat místo mladším, dravějším. Proto si každý zápas v českém dresu tolik užívám,“ vysvětloval. Hřiště v Hippos Aréně zná velmi dobře jednak z evropského šampionátu, který se v Havlíčkově Brodě konal před čtyřmi lety, a také z pravidelného extraligového soupeření s místními Hrochy. „Fanoušci jsou tu vždycky skvělí,“ vysekl poklonu příznivcům brodského klubu Mertl. „Teda pro domácí, pro soupeře potom hodně nepříjemní. Právě z toho důvodu jsem rád, že teď to budou i mí fanoušci. Že si to s nimi zase užijeme stejně jako před čtyřmi lety, kdy nám tady připravili fantastickou kulisu,“ přidal přání. Spolufavorité? Pozor na Dánsko a Velkou Británii

Za hlavního spolufavorita považuje Mertl Dánsko. „Řekl bych, že má asi nejzkušenější tým. A nevyzpytatelná bude určitě Velká Británie,“ zamýšlel se. Do dějiště šampionátu dorazí česká reprezentace v neděli. A pak už bude jenom čekat na zahájení turnaje. Podle předpovědí by mělo počasí softbalistům příští týden na Vysočině přát. „Doufám, že to bude po téhle stránce bez problémů,“ hlásil Mertl. „Při dešti se totiž moc hrát nedá. Je to nebezpečné pro nadhazovače, aby netrefovali hráče,“ vysvětloval. A jaké počasí má český kapitán nejraději? „Dvacet stupňů a pod mrakem,“ reagoval okamžitě. Eva Streichsbierová