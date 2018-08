Nápor přišel pozdě. Oslabení junioři čtvrtfinále se Slovinskem neotočili

Basket

Další 4 fotografie v galerii Čeští basketbalisté do 18 let před čtvrtfinále se Slovinskem. V červeném zraněný Vít Krejčí. | foto: FIBA

dnes 20:38

Čeští basketbalisté do 18 let nestačili ve čtvrtfinále evropského šampionátu divize B na favorizované Slovinsko 65:68 a přišli o šanci na postup mezi elitu. Svěřenci Luboše Bartoně v makedonském Skopje i bez nemocného Viktora Těleckého a zraněného Víta Krejčího bojovali a dostali se až do koncovky, ale na výhru neměli. V sobotu je čeká duel o páté až osmé místo od 14.15 proti Portugalsku.

Slovinci ve skupině podlehli jen jednou a při zdravotních potížích Čechů měli papírově navrch. Svěřenci Luboše Bartoně se ale nechtěli vzdát a do zápasu vlétli ve velkém stylu. Vedli 11:3 a bylo jich plné hřiště. Slovinci se však rychle chytli a do konce první čtvrtiny se vrátili do zápasu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Jejich nápor pokračoval i ve druhé čtvrtině, ve které se českému týmu nedařilo střelecky. Po přestávce Slovinci své vedení ještě navýšili, v jednu chvíli to bylo až o 15 bodů a s Čechy to vypadalo zle. Ještě tři minuty před koncem svítil výsledek 67:54 a Slovinci už prakticky slavili postup, český tým však zabojoval, začali řádit Nikolaos Noumeros s Davidem Böhmem a soupeř nevěděl, co se s ním děje. Drama vrcholilo v posledních sekundách, kdy Češi mohli doskočit neúspěšnou trojku Samara, ale míč získal Slovinec Ličen a i když dokázal proměnit jen jednu šestku, Češi si dobrou střeleckou pozici za tři body nevytvořili. Skvělý výkon podal Patrick Samoura, který mohl za úspěšný český vstup do utkání a k 17 bodům přidal i šest doskoků. Třinácti body ho doplnil David Böhm, který Čechy vracel dvěma trojkami v závěru do hry. Český tým znovu zahodil deset trestných hodů a nedokázal ubránit Petara Vujačiče, který nasázel 19 bodů. ME basketbalistů do 18 let, divize B ve Skopje Čtvrtfinále Slovinsko - Česko 68:65 (21:23, 43:36, 55:47)

Nejvíce bodů: Vujačič 19, Ličen 15, Glas 11 - Samoura 17, Böhm 13, Noumeros 10, Kovář 9, Vyroubal 6