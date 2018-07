Voráčková a spol. se pozlatily. Za rok je čeká to pravé mistrovství

Češky si na šampionátu v Rumunsku prožily několik vyrovnaných zápasů, naposledy v sobotu v klíčovém souboji o postup do divize A proti domácím. Ve finále však měly od začátku navrch.

Od stavu 11:9 daly Češky devět bodů v řadě a získaly dvouciferný náskok, který jim dodal klid. Bělorusky se nechtěly vzdát a před poločasem se přiblížily na pět bodů, to však bylo vše.

V druhé půli měl český tým více sil a soupeřky definitivně zlomil. Nakonec vedl až o 24 bodů a v závěru už mohl slavit.

Svěřenkyně trenéra Kena Scalabroniho na turnaji ani jednou neprohrály. V celém turnaji předvedly skvělý výkon na doskoku a svou výhodu potvrdily i ve finále. Měly téměř dvojnásobnou převahu 60:31 a nevadilo jim tak ani 21 ztracených míčů.

Vitulová k 18 bodům přidala osm doskočených míčů, Lucie Hošková dosáhla ve finále na double double za 11 bodů a 13 doskoků.

Hned osm členek z letošního jedenáctičlenného kádru se bude moci za rok na mistrovství Evropy do 20 let objevit. Může navazovat na svůj evropský titul z kategorie do 16 let a čtvrté místo z loňského ME do 18 let.