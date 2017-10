Dorazí do Tábora Nash? Byla by zárukou pódia, říká reprezntační kouč Dlask

Česko bude hostit evropský šampionát už potřetí v historii.



Právě Tábor byl u vůbec prvního ročníku v roce 2003, kdy se v kategorii do 23 let z titulu mistra Evropy radoval Martin Zlámalík před Martinem Bínou. Mezi juniory tehdy dojel na druhém místě za Nielsem Albertem závodník australské Oriky – Roman Kreuziger.

Podruhé Češi hostili mistrovství Evropy před čtyřmi roky, kdy se o evropské medaile jelo v Mladé Boleslavi a stříbro v juniorech získal Adam Ťoupalík.

To v programu šampionátu ale stále chyběl elitní závod mužů.

Ten se stal součástí cyklokrosového mistrovství Evropy až před dvěma lety v nizozemském Huijbergenu.

„A za pouhé dva roky Evropa hodně stoupla v podvědomí lidí, je to prestižní záležitost. Už před dvěma lety to mělo nádech mistrovství světa, to samé loni. Věřím tomu, že přijedou nejlepší závodníci ze všech zemí,“ říká reprezentační kouč Petr Dlask.

Tedy snad i dva dvě největší hvězdy cyklokrosového světa – mistři světa Wout van Aert s Mathieu van der Poelem.

Spoléhá se na Boroše

Tábor má s organizací velkých šampionátů letité zkušenosti. Od roku 2001 se tady konaly tři světové šampionáty.

„Táborští organizátoři jsou zárukou opět skvěle připraveného mistrovství. Jsem přesvědčen, že pořadatelé uplatní v plné míře svou zkušenost z organizačně a pro české barvy sportovně velmi úspěšných podniků z minulosti,“ tvrdí Marián Štětina, prezident Českého svazu cyklistiky.

Před sedmi lety se právě v Táboře za mrazivého počasí na sněhu a ledě stal poprvé v kariéře světovým šampionem Zdeněk Štybar. Ten už ale definitivně přesedlal na silnici, česká reprezentace tak bude 5. listopadu spoléhat především na Michaela Boroše s Tomášem Paprstkou.

Cyklokrosař Adam Ťoupalík během úvodního závodu Toi Toi Cupu ve Slaném.

„Michael zajíždí dobré výsledky, navíc umí velké závody a Tomáš má letos skvělou formu,“ říká Dlask.



Mezi muži do 23 let bude o medaili bojovat vicemistr světa v této kategorii Adam Ťoupalík, v ženské kategorii zase žena, která letos prožila působivou sezonu na silnici – Nikola Nosková – rovněž stříbrná medailistka ze světového šampionátu do 23 let.

„A v juniorech máme Jakuba Schierla, který aktuálně vede juniorský žebříček Mezinárodní cyklistické unie,“ vyjmenovává naděje Dlask.

Tou největší by ale pochopitelně byla Kateřina Nash.

Pokud do Tábora dorazí.

Přijede Nash?

O první velkou medaili bude v ženské kategorii bojovat Pavla Havlíková. Reálné české naděje na cenný kov ale stoupají a zase padají s jménem Kateřiny Nash.

Podobně jako v minulých letech.

Češka žijící ve Spojených státech amerických i v 41 letech patří mezi absolutní světovou špičku. Potvrdila to hned v úvodním závodu Světového poháru, který v Iowě s přehledem vyhrála. O vítězství pak bojovala i ve Waterloo, ale nevyhnula se pádu a dojela šestá. V žebříčku UCI jí i tak patří druhé místo.

„Start Katky je pořád otazník. Samozřejmě by ráda jela, ale má svůj program v Americe. Zatím není nic rozhodnuté, ono je to pendlování mezi Českem a Amerikou dost složité,“ říká Dlask.

Nash o startu na evropském šampionátu zprvu vůbec neuvažovala. Právě až skvělé výsledky na americkém turné její názor změnily. „Katka by byla skoro zárukou pódiového výsledku, ale stoprocentní to pořád není,“ vysvětluje Dlask.



Jasno musí být nejpozději 26. října, kdy se nominace na mistrovství Evropy uzavírá.

I bez české matadorky ale reprezentační kouč věří, že jeho tým je schopný získat na šampionátu alespoň dvě medaile.

„Letní přípravě všichni věnovali maximum, je to pro nás vrchol sezony. Teď už musíme formu jen doladit, aby přišla v ten správný moment,“ dodává Dlask.