Udrž se Noskové! Machačová přidala k dráhové duze i českou trikolóru

Očima Nikoly Noskové: Nestřídala mi. Trochu mě to zlomilo, ale i nakoplo. "Šla jsem do závodu s tím, že do něj dám úplné maximum. Bylo mi jedno, že jsem z časovky potlučená. Chtěla jsem si spravit reputaci po nepovedeném začátku sezony, a to se mi povedlo. Tak doufám, že už je všem špatným dnům konec a dnes začíná ta výborná část sezony. Myslím, že jsem na tom výkonnostně možná ještě o trochu lépe než loni, když jsem dneska dokázala roznastupovat tenhle závod a tvořit ho. Dojela jsem Jarmilu v nájezdu do posledního okruhu. Jak jsme potom začaly sjíždět dolů, myslela jsem si, že mi aspoň trošku v tom sjezdu prostřídá, ale řekla mi: 'Nepočítej s tím, že budu střídat, já nestřídám'. Na jednu stranu mě to trochu zlomilo, ale na druhou stranu zase nakoplo. A řekla jsem si, že všem ukážu, že to dokážu. Chápu ji, že nestřídala. Je tady velká početní převaha Dukly, 11 holek v balíku. Je to o tom, co jim řekne sportovní ředitel v autě. Chtěli za každou cenu vyhrát, tak dostala Jarmila pokyn, aby to udělala takhle a nestřídala mi. Kdybych měla o trošičku víc sil, zrychlila bych v nástupu na poslední kopec ještě o trošku víc. Zkoušela jsem ji tam utrhnout, ale pak už mi došlo. V tu chvíli jsem věděla, že se rozhodne ve spurtu a Jarmila má bohužel z dráhy větší sprinterské schopnosti. Udolala mě a já asi sto metrů před páskou svěsila nohy, protože mi bylo jasné, že na ni ve spurtu nemám."