Tradiční běchovický závod ovládli Vrabcová a Zemaník

Čtrnáctá žena maratonu na mistrovství světa v Londýně Vrabcová-Nývltová za sebou o více než minutu nechala Moniku Hlouškovou (35:21), třetí doběhla vrchařka Adéla Stránská (35:46). Čtvrtá tentokrát skončila běchovická rekordmanka Petra Kamínková (35:59).

Vrabcová před dvěma týdny běžela silniční desítku v Praze a minulý týden v Ústí nad Labem neúspěšně útočila na český rekord v půlmaratonu. Na dnešním výkonu to bylo znát. „Trošku jsem si to protrpěla, protože ta únava už byla znát. Už jsem si to neužila. Jak nemám teď tolik naběháno v tréninku, tak ty roviny byly smrtelný,“ řekla České televizi. Chystá se zahájit přípravu na listopadový newyorský maraton.

„Teď budeme mít dva dny volno, pak už konečně začneme trénovat,“ dodala nejlepší česká vytrvalkyně.

Zemaník krátce po startu nechal všechny soupeře za sebou a vyhrál v čase 30:46. Už se zotavil ze zranění achilovky, kvůli kterému v létě měsíc a půl netrénoval a musel vynechat mistrovství Evropy do 22 let. „Držel jsem si své tempo, kluci to neakceptovali, tak jsem běžel. Bylo to těžké, protože jsem táhl od začátku do konce, foukal protivítr, takže poslední dva kilometry to bylo tvrdé,“ popsal průběh závodu.

Stříbro ve finiši čtyřčlenné skupiny získal Lukáš Olejníček (31:33), bronzovou medaili vybojoval zkušený Jan Kreisinger (31:36).