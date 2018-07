Atletické hvězdy se chystají do Kladna. Čeká je tu národní šampionát

V jaké formě jsou dva týdny před šampionátem největší esa?

Pavel Maslák. Ke svému čtyři roky starému českému rekordu se letos v běhu na 400 metrů zatím nepřiblížil, ale forma stoupá. Při svém posledním startu v Madridu si Maslák zaběhl letošní maximum. „Vrcholem sezony pro mě letos bude srpnové mistrovství Evropy, směrem k němu budu časovat formu,“ řekl Maslák.

Nikola Ogrodníková. I když si Barbora Špotáková dává druhou mateřskou pauzu, je český ženský oštěp pořádně vidět. Nikola Ogrodníková nedávno poprvé v kariéře vyhrála závod Diamantové ligy.

„Je to skvělá sezona. Zatím jsem docela hodně závodila, ale teď bych chtěla trochu zpomalit,“ uvedla oštěpařka po velkém úspěchu. Mimochodem, jelikož Barbora Špotáková žije na Kladensku, dá se očekávat, že se při mistrovství republiky na stadionu objeví.

Tomáš Staněk. Elitního koulaře letos trápily zdravotní potíže, ale v úterý závodil v Ústí nad Labem a skončil tam třetí. Předtím na Diamantové lize ve Švýcarsku v nejtěžší konkurenci zabojoval jako pátý. „Zatím to z mé strany nemá drajv, v kruhu je to takové pomalejší,“ posteskl si Staněk.

Jakub Vadlejch. Tradiční česká disciplína by měla přinést velký souboj, pokud do Kladna dorazí také Vítězslav Veselý, Jan Jílek a Petr Frydrych. Vadlejch má však z kvarteta výborných oštěpařů jasně nejlepší formu, pravidelně atakuje hranici devadesáti metrů. „Letos se mi konečně podařilo vyhrát i ostravskou Zlatou tretru, o čemž jsem vždycky snil. Takže zatím spokojenost,“ hodnotil Jakub Vadlejch průběh sezony.

Jakub Holuša. Ze všech českých atletů má možná nejlepší aktuální formu. Důkaz? Na Diamantové lize v Paříži zaběhl nedávno český rekord v běhu na 1500 metrů. „Cítil jsem se skvěle, chtěl jsem to rozběhnout rychle, abych věděl, jak na tom jsem. Na čas jsem nemyslel, chtěl jsem běžet na pořadí. Běželo se mi asi nejlíp v životě,“ radoval se Holuša.

Zuzana Hejnová. V první polovině sezony prohrávala Zuzana Hejnová na vrcholných mítincích s americkými soupeřkami a odstup za nimi byl možná větší, než sama elitní překážkářka čekala. Hejnová je však známá tím, že umí perfektně načasovat formu. „Kvůli vynechání celé halové sezony to prostě jen o trochu déle trvá. Ale cítím, že je to na dobré cestě a potřebuji jenom potrénovat,“ uvedla Hejnová.

Petr Svoboda. Veterán a nestor disciplíny 110 metrů překážek sice splnil limit pro účast na Euru v Berlíně, jenže pak ho sejmuly zdravotní trable. „Podle doktora by mělo být všechno v pořádku, ale já cítím takovou mírnou bolest. Pořád věřím, že to bude dobrý, jenže se děje úplně to stejné, co se mi dělo kdysi s tou první achilovkou. Proto jsem tak vyděšený,“ obává se Svoboda.

Eliška Klučinová. Přijede, nepřijede? Klučinová má kladenskou minulost a opakovaně bývá miláčkem zdejších příznivců. Letos však kvůli zdravotním problémům ještě pořádně nezávodila.

Mladé pušky. Na šampionátu mohou získat tituly, ačkoliv věkem ještě patří do mládežnických kategorií. Čtvrtkařka Barbora Malíková a tyčkařka Amálie Švábíková jsou čerstvé zlaté medailistky z vrcholných podniků svých věkových kategorií a pro diváky v Kladně mohou být zajímavým kořením.