Top týmy jsou pořád jinde, říká manažer ústeckých volejbalistů

„Asi jsme se trochu podívali pravdě do očí. Týmy, které budou bojovat o medaili, jsou pořád jinde než my. Ale neděláme z toho žádnou vědu. Teď jde o to, abychom tu sérii proher co nejdříve ukončili a dostali se zase do pohody,“ přál si ústecký generální manažer Miroslav Přikryl po sobotní porážce 0:3 s Českými Budějovicemi.

Co se stalo, že jste se zasekli?

Na začátku nám přál los, měli jsme tři čtyři slabší soupeře, o kterých jsme věděli, že budou v tabulce kolem nás nebo pod námi. Porazili jsme je a chtěli jsme tu euforii využít k tomu, abychom potrápili i ty lepší soupeře a něco jim ukradli, což se bohužel nepovedlo. Takže s tím spokojen nejsem, ale jinak si myslím, že umístění i hra odpovídají našim možnostem. Nejsem z toho rozpačitý, na kdyby se sice nehraje, ale měli jsme šanci něco uhrát s Příbramí, v Praze, v Kladně i v Liberci. Vždy tomu chyběl jen kousek.

Budějovice vám ale nedaly žádnou šanci.

Bylo vidět, že soupeř je o kategorii výš kvalitou, herními činnostmi, chybovostí. Snad jen ve třetím setu jsme měli trochu šanci s tím něco udělat, kdybychom tam dokázali uhrát nějakou tu bodovku. Ale to jsou zase jen kdyby. Se silnými soupeři Kladnem, Karlovarskem i Budějovicemi jsme prohráli jasně 0:3, což nás moc nepotěšilo, ale zase z toho neděláme žádnou tragédii.

Až do domácího zápasu s Příbramí vypadalo vše růžově, ale pak se to začalo otáčet. Nahlodalo vás, že jste slibně rozjetý duel, v němž jste vedli už 2:0 na sety, nakonec nedotáhli k výhře?

Byl to hodně nešťastný zápas z naší strany. Nedokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce stabilní hrou, kterou jsme předváděli první dva sety. To byla velká ztráta, která nás možná dostala trochu do takové atmosféry, že můžeme prohrávat. Je to vidět na tom, že se teď s těmi lepšími soupeři neporveme tak, jak já si třeba představuju. Na začátku tam bylo víc euforie, nový tým, nový trenér, nedělalo se moc chyb. Teď se to trochu otáčí, najednou ty chyby jsou vidět.

Co tedy je za tím poklesem?

Kvalita soupeřů je prostě vyšší, ale to, že jsme se s tím neporvali, v tom je trošku z mé strany nespokojenost. Nezvládáme momenty, kdy se ten zápas láme. Takové ty okamžiky, kdy musíme vydržet ten tlak a být odolní vůči tlaku soupeře. A když se to nepovede, tak hodně rychle ztrácíme jistotu. Slabší soupeř nám to vrátí, ten tu chybu udělá, protože má také slabší okamžiky, ale Budějovice a další favorité nám tu šanci nedají a my se potápíme čím dál hlouběji do té chybovosti a odevzdanosti. A už se z toho nedostaneme.

Dá se s tím něco dělat?

Je to složení kádru, o jeho momentální síle. A tam zatím nevidím, že by se to dalo nějak ovlivnit trenérem či mnou. Hráči musejí na hřišti odevzdat, co umějí, možná být trochu zodpovědnější, nedělat tolik chyb. Pak se to možná znovu vrátí do té vítězné série.

Spadli jste na deváté místo, jaké teď jsou vaše ambice?

Pořád stejné, chceme se dostat do play off. Skončit do šestého místa a postoupit přímo, to by byl ideál, ale není to úkol. Hlavní cíl je dostat se tam. Když to bude přes předkolo, bude to také úspěch. Pořád si myslím, že se můžeme pohybovat kolem šestého místa, ale musíme už zabrat. Teď nás čekají důležité zápasy s týmy kolem nás, tak doufám, že uspějeme, abychom se drželi v těsném kontaktu s šestým místem.

Do konce roku vás čekají zápasy s Odolenou Vodou, Benátkami a Zlínem. Kolik bodů z nich chcete vytěžit?

Na Odolce chceme bodovat, nejlépe za tři body, ale spokojili bychom se i se dvěma. Dál bych zatím nekoukal. Každopádně víme, že na začátku sezony jsme byli schopni tyto soupeře porážet, takže teď je potřeba to potvrzovat.

Do kádru jste na zkoušku angažovali zkušeného smečaře Jakuba Rybníčka. Jak se osvědčil?

Je to starý mazák, rutinér, má se mnou dohodu zatím do konce roku. Ještě nás čekají tři zápasy, pak se dohodneme dál. Proti Budějovicím ukázal, že to má pořád v ruce, poradí si i s relativně kompaktní obranou, umí obejít i vytlouct blok. I když už to samozřejmě není tak úplně top jako před deseti lety.