Jurkovi triumf v Poháru EHF těsně unikl. Snad to vyjde příště, věří

Bezprostředně po nedělní prohře 25:28 od Füchse Berlín se v něm mísily pocity. Klub z Azurového pobřeží vylepšil o dvě místa loňské vystoupení z Final 4 Poháru EHF, jenže zůstal těsně pod trůnem.

„Rozhodovaly maličkosti. Dali jsme málo branek z dálky. V závěru jsme snížili na rozdíl gólu, ale pak jsme šli do oslabení a Berlín nás potrestal,“ líčí Jurka dramatický konec finále.

„Liškám“, se kterými se střetl za poslední dvě sezony v Poháru EHF už šestkrát, tak nevrátil loňskou porážku ze zápasu o třetí místo.

„Přitom vítězstvím v Berlíně jsme se letos nastartovali,“ zmínil výhru ze skupiny. „Do Final 4 jsme prošli suverénněji než loni. Získali jsme zkušenosti, zase jsme se posunuli. Snad to vyjde příště.“

Miroslav Jurka v reprezentačním dresu.

V Magdeburgu, který víkendový turnaj hostil, měli Jurka a spol. ve finále domácí prostředí, přestože pořádající tým v semifinále udolali 28:27.

„Věděli jsme to. Říkal mi to i brankář Berlína Petr Štochl. Berlín není v Magdeburgu oblíbený. Atmosféra byla neskutečná. Lepší než loni v Göppingenu. Možná to bylo tím, že hala byla větší,“ podotkl Jurka; finále sledovalo 6 209 diváků.

I když ho Saint-Raphaël nezvládl, potvrdil vzestup francouzské klubové házené. Do Final 4 prestižnější Ligy mistrů se probojovaly hned tři týmy ze země aktuálních mistrů světa - Montpellier, PSG a Nantes.

„Vypovídá to o síle francouzské ligy. Ale jestli je kvalitnější než německá bundesliga, to bych si netroufal tvrdit. Jsou asi rovnocenné,“ míní pravý křídelník.

V té teď čeká Saint-Raphaël ďábelsky těžký finiš. V úterý se doma střetne s Montpellierem, který se může v případě vítězství dostat do čela tabulky. V posledním kole se pak utká v derby venku s Aix v přímém souboji o páté místo, které jako poslední zaručuje účast v Poháru EHF.

„Budeme muset vyhrát. Jako každý rok je cíl jasný - evropské poháry,“ přiblížil Jurka.

Ani pak si neodpočine. S českou reprezentací se bude chystat na červnové play off o mistrovství světa proti Rusku. „Síly ubývají, ale dám do toho všechno,“ slibuje Jurka.

A po zaslouženém volnu ho čeká důležité rozhodnutí. Od klubu dostal nabídku na novou smlouvu, stávající mu vyprší za rok. „Zatím to nechávám otevřené,“ dodal rodák ze Zubří.