Zase jsme ve skupině smrti, lituje prostějovský trenér Čada

To se dotazoval nadpozemské volejbalové generality, která si s českým mistrem zase pohrála a poslala tým do skupiny s nejsilnějšími kluby Evropy.

„V posledních sezonách se stalo pravidlem, že nás vždycky nalosují do objektivně nejsilnější čtyřky, která se dá klidně nazvat jako skupina smrti. Tradice bohužel zůstala zachována,“ zhodnotil sílu pohárových soupeřů.

Co vás napadne jako první, když se podíváte na jména družstev, která vás čekají ve skupině?

Fenerbahce je úřadující mistr Turecka a společně s Vakifbankem pravidelně největší favorit celé Champions League. Novara na jaře vyhrála italskou ligu, což je soutěž pořád mající obrovskou kvalitu. A Conegliano tam skončilo druhé a následně prošlo kvalifikací Ligy mistryň jako nůž máslem. Všechny tyto tři kolektivy lze bez váhání zařadit do nejvyšší kategorie.

Z pohledu zázemí či soupisek?

To jde ruku v ruce. Všichni soupeři mají k dispozici na české poměry neuvěřitelné rozpočty a tomu logicky odpovídá hráčská kvalita.

V jiných skupinách by Prostějov měl větší šance na úspěch?

Nejvíce by se mi líbila skupina A. Z našeho koše se rumunská AlbaBlaj dostala k polskému Rzeszówu, francouzským Mylhúzám a švýcarskému Curychu. Přes veškerou úctu k soupeřům si troufám tvrdit, že v této skupině bychom byli naprosto konkurenceschopní a reálně usilovali o postup do play–off.

Místo toho se připravujete na boj o každý získaný set?

Když se vše ideálně sejde, tak třeba i o nějaké vítězství. Musíme respektovat skutečnost, že do každého duelu půjdeme jako outsider. Ale ne předem poražený. Pokusíme se klubovou evropskou špičku co nejvíce potrápit.

Vážně nevidíte při studování soupeřů nic pozitivního?

Ale ano, jenže se to týká pouze našich fanoušků, a ne trenéra družstva. Opět do Prostějova přijedou tři vynikající mančafty a v jejich středu řada medailistek z olympijských her i mistrovství světa či Evropy. Diváky čekají krásné zážitky. Budeme se snažit k tomu co nejvíce přispět.