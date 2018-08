Starý jelen Jennings se do stáda už nehodí. Přednost dostanou mladíci

Naděje osmadvacetiletého rodáka z kalifornského Comptonu byly značné, alespoň při pohledu zvenčí. Jeho comeback do klubu, který ho v roce 2009 jako desátého do basketbalové NBA draftoval a v jehož dresu strávil nejlepší léta kariéry, se měl prodloužit.

Jennings podepsal s Bucks v dubnu smlouvu nejen do konce sezony, ale i na celou následující - s dodatkem, podle kterého mohl klub do 1. července dohodu předčasně ukončit.

V Milwaukee mlčeli, a tak to vypadalo, že kdysi rychlonohý, po zraněních dolních končetin však jelen poněkud raněný opravdu dostane šanci.

O tuhle možnost od jara po konci čínské ligy opravdu hodně stál, v únoru přijal místo ve Wisconsin Herd, farmě Bucks působící v soutěži G-League, pak souhlasil se dvěma desetidenními kontrakty a nakonec se k řádné smlouvě propracoval.

„Víte, jak moc jsem byl nervózní? Bylo to jako při debutu. Obléct znovu tenhle dres, to je hotové požehnání, jsem za to moc vděčný,“ pronesl po březnovém návratu do klubu.

Jenže obnovená premiéra v dresu Milwaukee - 16 bodů, 12 asistencí a osm doskoků proti Memphisu - byla doopravdy jen výjimkou. K takovým číslům se už nepřiblížil.

Brandon Jennings při obnovené premiéře v Milwaukee:

Teď se Jennings musí s místem v Milwaukee rozloučit. A neuvidí ani dohodnutých 2,2 milionu dolarů (veteránské minimum). Lhůta na ukončení kontraktu bez finanční náhrady se totiž po domluvě obou stran posunula o měsíc, a tak Bucks termín 1. srpna stihli.

Nebylo to překvapení, v Milwaukee mají na Jenningsově pozici velký přetlak. Za Ericem Bledsoem se o minuty budou přetahovat Matthew Dellavedova a Malcom Brogdon, prostor dostane i nová akvizice Pat Connaughton.

A pak je tu několik (skoro)nováčků, kteří by se na posty rozehrávače a menšího křídla také rádi podívali - Donte DiVincenzo, Trevon Duval, Travis Trice a Jaylen Morris. Na novou smlouvu naopak marně čeká jiný veterán, už čtyřicetiletý Jason Terry.

Pro Jenningse skončila šestá štace v NBA průměry 5,2 bodu a 3,1 asistence. A kdo si ho vybaví z té páté, washingtonské, kde loni bojoval o místo s Tomášem Satoranským, toho by nepřekvapilo, kdyby to byla také štace poslední. Brandonu Jenninsovi se do ostrých kontur rýsuje druhý čínský podzim.