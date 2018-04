Prcku, to je tvoje medaile. Tak slaví volejbalové supermámy

Patrně jste nikdy neslyšeli o dvojici jménem Miller Pataová a Linline Matauatuová. Jejich daleká melanéská vlast láká na bělostné pláže, podmořský život i aktivní vulkány, sportem se neproslavila. Na olympijskou medaili stále čeká a na letní hry poslala dosud jen 31 zástupců.

Tohle je tedy průlom.

Pataová a Matauatuová slaví v plážovém volejbalu bronz z Her Commonwealthu, jakési malé olympiády pro bývalé členy britského impéria. Co je hlavní: první z nich si pro medaili došla s osmiměsíčním Tommym v náručí.

„Bylo to složité, je to náročné, ale jsem tak šťastná,“ smála se. „A je to taky dobrá zpráva pro všechny ženy z Vanuatu. Moc jich nesportuje, s rodinami už vůbec ne. Ale tohle by je mohlo povzbudit. Snad si řeknou: Nezkusíme to taky?“

Vzhledem k tomu, že mají domov v srdci Oceánie, se po planetě nakočují až až. Stoupají žebříčkem, olympiáda v Riu jim utekla jen těsně. Ale ony vědí, že nejen sportem živ je člověk. Obě mají dcery a Pataová nově i syna: „Trénink samotný není to nejsložitější. Horší je si zorganizovat všechny povinnosti s dítětem, starat se o něj a trávit s ním dostatek času.“

Což není jen tak. Česká oštěpařka Barbora Špotáková si na olympiádu do Ria tříletého potomka Janka nevzala, zmíněná Serena Williamsová se po narození dcery Alexis Olympie vrací na okruh hodně pozvolna.

Plážová volejbalistka z Vanuatu se však Tommyho vzdát nechtěla.

„Mateřství ve sportu je čím dál běžnější,“ uvedla pro AFP socioložka Adele Pavlidisová z australské Griffithovy univerzity. „Časy se mění. A je to vzkaz ve smyslu: To, že za sebou máme porod, neznamená, že jsme kvůli tomu křehčí či slabší než ostatní.“

Vzhledem k tomu, jak Pataová a Matauatuová za velké pomoci příbuzných kombinují rodinný život se solidní sportovní kariérou, si získaly chytlavou přezdívku „supermámy“. „Naše dcery už se nemůžou dočkat, až nás nahradí,“ culila se druhá jmenovaná.

Na Hrách Commonwealthu jako matka brala stříbro i slavná koulařka Valerie Adamsová, dvojnásobná olympijská šampionka z Nového Zélandu (rodila v říjnu, výkon 18,70 zaostává za jejím maximem o dva a půl metru). Infrastruktura úplně připravená nebyla, neboť si Pataová postěžovala, že ji s dítětem nechtěli pustit do vesnice sportovců.

„Přitom když se tam Tommy objevil, všichni byli nadšení. Pár úsměvů navíc by snad tohle místo nezbořilo,“ řekl její kouč Shanon Zunker.

Při předávání medailí rozhodně vypadali nadšeně všichni. Zástupkyně sportovní pidizemě tím nabídly vzkaz údernější než povedená volejbalová smeč.