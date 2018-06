Florbalista Tichý byl u dvou postupů, teď se do České Lípy vrací

„Lípa má za sebou dobrou první sezonu, druhá mezi elitou bývá ale těžší. Proto se budu soustředit na to, abych to klukům svojí, doufejme, dobrou hrou co nejvíce ulehčoval,“ řekl 25letý florbalista s vynikající střelou, který se výborně hodí do přesilových her.

Milan Tichý začal původně jako hokejista, v 15 letech mu však učaroval florbal. A od té doby byl u všeho důležitého, co se ve florbalové Lípě událo. V roce 2012 pomohl týmu postoupit do první ligy. V létě 2016, kdy ještě Lípa hrála druhou nejvyšší soutěž, pak zamířil na hostování do superligového celku Bulldogs Brno.

Na jihu Moravy nakonec odehrál prakticky jen první sezonu. V jejím závěru se na skok vrátil do České Lípy a v baráži s Kladnem jí výrazně pomohl k dalšímu postupu: tentokrát mezi absolutní českou elitu. „Měl jsem velkou radost, že jsem mohl pomoci, cítil jsem velkou osobní satisfakci,“ přiznává.

V minulé sezoně ho trápily vleklé potíže s kolenem, které musela vyřešit operace. Ani teď ještě není stoprocentně fit, koleno je sice v pořádku, ale noha je zesláblá. To by se však pořádnou letní přípravou mělo spravit.

I přes zdravotní trable je však se svým působením v Brně spokojený. „Určitě mě to posunulo dál, jiný styl trénování, kvalitnější spoluhráči, větší konkurence,“ vypočítává. „Ani druhou sezonu bych nebral vyloženě negativně, sice jsem do ní nemohl aktivně zasáhnout, ale naučil jsem se nahlížet na florbal i z jiné stránky, než z té hráčské. Denně jsem trénoval mládež a našel si cestu i k menším florbalistům.“

V Brně, kde současně studoval obor kondiční trenér na Masarykově univerzitě, mu však nyní skončila smlouva a rozhodoval se, co dál. Šéf českolipského klubu Štěpán Slaný ho nakonec zlákal k návratu do domovského města.

„S přítelkyní jsme se dlouho rozmýšleli, měli jsme určité konkrétní požadavky, které dokázalo vedení Lípy zrealizovat. To byl rozhodující faktor. Byly tam samozřejmě i další faktory, jako zahrát si po dvou letech před zraky rodičů a shledat se v týmu s dlouholetými kamarády.“

Zkušený obránce si myslí, že Česká Lípa pro udržení v nejvyšší soutěži nepotřebuje velké posily. „Je fakt, že jádro týmu je starší, než je u ostatních týmů momentálně zvykem, což může být trochu na škodu. Na druhou stranu je zkušenější, a to může hrát ve výsledku také velkou roli,“ uvažuje Tichý.

„Každopádně kdybych byl já v roli manažera, zkušené jádro bych postupně doplňoval juniory a do sezony bych se pokoušel vždy přivádět jednoho kvalitního hráče, který by mohl hrát v prvních dvou lajnách.“

V České Lípě ho trenérsky povede netradičně žena: Lenka Bartošová. „Lenka je v pohodě ženská, kterou respektuji a nevidím v našem budoucím působení vůbec žádný problém. Celkově se mi trenérské obsazení českolipské lavičky líbí, je tam od každé ingredience trochu,“ míní Tichý.

Svůj staronový tým by chtěl na konci příštího ročníku superligy vidět do osmého místa. „Bude to těžké, ale reálné to je,“ tvrdí.