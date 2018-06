Švýcaři jsou takoví býci, pochvaluje si své házenkářské angažmá Škvařil

„Teď už jsem ale zase naprosto fit,“ hlásil na srazu národního týmu v městské hale na Slovanech. Tam v pátek večer se spoluhráči rozehrál baráž o mistrovství světa 2019 proti Rusku, v němž Češi po obratu zvítězili 27:26. Odveta se hraje v úterý v Permu.

Povídání s plzeňským odchovancem, jenž byl před odchodem do ciziny s Talentem v extralize třikrát zlatý a jednou stříbrný, se povětšinou točilo kolem jeho švýcarského angažmá. „Pro mě je to super,“ popsal Škvařil své dojmy.

Zkuste to trochu rozvinout. Jaká byla první sezona v týmu Suhr/Aarau?

Po stránce života je ve Švýcarsku všechno perfektní. A nakonec i z hlediska klubu to byla celkem úspěšná sezona, i když zpočátku nám chvilku trvalo, než se to rozběhlo. Všechno fungovalo, většinu času jsme se pohybovali kolem třetího čtvrtého místa. Jenže před play off se nám zranilo pár hráčů a skončili jsme šestí. Vedení bylo spokojené, i já to beru pozitivně.

Aby ne, když vám klub prodloužil kontrakt...

Teď jsem podepsal novou smlouvu na tři sezony s roční opcí. Všechno je super.

Dojde v létě na nějaké změny?

Přišel Dragan Marjanovič, gólman se zkušenostmi ze srbského nároďáku. Ten by nám měl hodně pomoct. Vedení koupilo i talentovaného švýcarského juniora, na toho jsem hodně zvědavý. No a pak David Poloz z Plzně... (úsměv)

Sám říkal, že v jeho přestupu do Švýcarska máte prsty.

Jasně, to jsem celé upekl já, měl jsem to pod palcem... (rozverně) Věděl jsem, že sháníme leváka na křídlo, tak jsem se zmínil o Davidovi, kterého dobře znám z Plzně. A už to šlo. I smlouvu jsem mu pomáhal řešit.

Jste rád, že budete mít v týmu parťáka?

On už tam teď se mnou byl Slovák Martin Slaninka a Martin Prachař, pivot z Karviné. Ten se dokonce teď přestěhoval k nám do baráku. Budeme pohromadě, vytvoříme česko-slovenskou kolonii.

Říkáte, že se šestým místem panovala spokojenost. Ale soudě podle posil to vypadá, že klub míří výš, je to tak?

Myslím, že jsme hodně posílili, takže se očekávají lepší výsledky. Klub hrál v roce 2000 dokonce Ligu mistrů, ale pak měl finanční problémy a sestoupil i z nejvyšší švýcarské soutěže. Předloni se do ní vrátil a chce jít pořád nahoru. Dělají pro to maximum. Klub má nového prezidenta, zajištění je perfektní, všechno funguje.

V čem je švýcarská liga jiná než ta česká?

Vyšší kvalita je jasná, všechny kluby si můžou dovolit zahraniční hráče a to vždy pomůže. Velkou roli hraje i jejich nátura. Neexistuje, že by něco vypustili. Ani na tréninku, ani když je zápas třeba rozhodnutý. To v Čechách nebývá zvykem. Jsou takoví býci, trošku podobní Němcům.