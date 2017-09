Srandu držím i ve Švýcarsku, říká házenkář Škvařil

Škvařil hájí od léta barvy švýcarského Aarau, ale bývalý klub dál bedlivě sleduje. „Pouštěl jsem si i pohár s Řeky. Dali jsme si to s manželkou místo romantického filmu,“ usmíval se 25letý český reprezentant v hledišti plzeňské haly.

Jak jste vy ve Švýcarsku začal?

Musím říct, že jsme se tam hodně rychle zabydleli. Cítím se tam jako doma, nic mi nechybí. Asi to bude i tím, že tam jsem s manželkou, se kterou čekáme mimino.

To je velký rozdíl oproti předchozímu angažmá v německém Balingenu, kde jste už po roce skončil a vrátil se do Plzně.

Asi se nebudu vracet tak často jako z Německa, kdy jsem jezdil i na snídaně. (úsměv) Oni často jezdí rodiče a známí za námi. Manželka se za měsíc vrací, rodit budeme v Česku. A já mám s trenérem domluveno, že až přijde den D, pustí mě za ní.

Jak jste se zabydlel v týmu?

Moje role je podobná, jako jsem měl v Plzni. Myslím si, že jsme si s klukama sedli, máme perfektní partu. Ke mně patří sranda a tak je to i ve Švýcarsku.

Němčinu jste rychle oprášil?

Zpočátku to trochu drhlo, švýcarská němčina je malinko jiná, ale domluvím se. A můžu se díky tomu soustředit jenom na hru.

Musel jste si nějak zvykat na švýcarský styl házené?

Oni makají až do konce. Žádný zápas pro ně není ztracený, není si kdy odfrknout. Pořád se snaží tlačit, hrajou na sto procent. To potom zvyšuje úroveň.

Zkuste přiblížit úroveň švýcarské ligy?

My jsme v přípravě třeba porazili o šest gólů rakouský Hard, který v kvalifikaci o Ligu mistrů vyřadil Prešov. Winterthur, s nímž jsme v prvním kole remizovali, slovenské šampiony porazil dokonce o devět branek. Je to kvalitní soutěž a doufám, že většina zápasů bude se šťastným koncem pro nás.

A jaké jsou ambice klubu?

Trenér chce, abychom to zkusili uválčit do třetího místa. Vedení nám dalo za cíl postoupit do play-off, pak se uvidí.