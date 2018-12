Vypadáme jako ignoranti a jelita, řekl florbalista Garčar po prohře

Na nápravu budou mít čeští florbalisté prostor v úterý od 19:30. „Ideální zápas ukázat, že něco umíme, že z naší strany nejde jen o pouťový turnaj,“ dodal služebně nejstarší hráč reprezentace směrem ke klíčovému zápasu skupiny.

Po dvou zápasech to, Milane, na dobré výkony nevypadá, uznáváte?

Musíte vědět, že nás užírá, jakou hrou se tu zatím prezentujeme. Nejsme vůči tomu lhostejní. Určitě chceme, aby nám všichni tleskali a vynášeli nás do nebes. Jenže to zatím vypadá, že jsme úplní ignoranti.

Čím to?

Zahodili jsme všechno, co se dalo. Jsme permanentně v křeči. Nevím, jestli nám pomůže tvrdý trénink, dostat do těla. Sednout si a nechat na sebe pustit bouřku od trenérů. Nebo dělat, že se nic neděje a rychle zapomenout. Co je správná cesta? Nevím. Před šesti lety jsem byl ve stejné situaci, kdy jsme vybouchli ve Švýcarsku a přiznávám, že mi dnes myšlenky utekly stejným směrem.

Je Petri Kettunen tím, kdo dokáže seslat bouřku? Na lavičce na cholerika nevypadá.

Já myslím, že to dokáže. Nezdá se. On nás pořád podporuje, ale když hrajeme takhle, tak je přesně ten čas, aby bouchly saze, aby se něco stalo, aby byl zlomový moment. Zažil jsem toho za ta léta spoustu, když se věci přechází, tak se stůl stejně nevyčistí. Buď trenér, nebo my si musíme říct ostřejší věci.

Mluvil jste o křeči, kde se bere?

To kdybych věděl. Včera jsme se hájili, že to byl první zápas před takovým publikem. Dnes už není, o co bychom se opřeli. Ani není na co! My jsme ve srabu neměli být ani včera. Moc tomu nerozumím. Včera sice výhra, ale příšerný výkon. A dnes facka.

Takže to v týmu důkladně proberete?

Musíme to probrat. Ukázat si, co děláme špatně. A pak za tím udělat tlustou čáru. Měli jsme dobrý plán, trenéři si lámali hlavu a dobře nás připravili. Nedokázali jsme to akorát realizovat a následovat jejich pokyny. Je smutný, že se o některých věcech bavíme, ale na hřišti se pak chováme jako jelita.

Jak to zvládají nováčci?

Nevím, to se asi ukáže dnes večer. Vím, že byli trochu vykulení, když jsme měli první trénink v O2 areně. V sobotu převládaly pozitivní pocity tím, že mají mladou hlavu a vyhráli jsme. A jak se budeme všichni tvářit, to uvidíme, až bude hrobové ticho u večeře a každý se bude dívat do svého talíře.

Pořád ale jde o začátek turnaje, máte před sebou důležitější utkání, ne?

Není to jen o turnaji. Jde o dvouletou práci, kdy jsme polykali velké fyzické dávky, byl to boj, aby se každý dostal do nominace. Stálo nás to enormní úsilí. Tady má být třešeň, co nás dovede k medaili. Ale přijde mi, že jsme se oznámením nominace uspokojili a už nejedeme dál. Národní tým si musí každý považovat! Zatím to vypadá, že jsme se tu sešli, pozdravili a nafasovali oblečení.

Neříkáte si, že když se Kettunen dokázal naučit českou hymnu, tak vy dokážete vítězit?

Petri je profesionál, všemožně se nám snaží vyjít vstříc. Že se naučil hymnu, to je jen ukázka toho, že se cítí vnitřně součástí týmu. A že jsme silný organismus. Vypadá to, že trenér se může naučit hymnu a my nejsme schopní nebo ochotní ukázat všechno. Ale to není pravda, jen to není vidět.

Co očekáváte od úterního utkání se Švýcarskem?

Srazí se dva týmy elitního florbalu, v to doufám. Strategie před turnajem určitě byla veselejší, nepočítali jsme, že budeme muset sázet všechno na jednu kartu. Může to být ohromný průšvih. My tu blamáž musíme odvrátit, za jakoukoliv cenu zvítězit. Berličkou může být, že jsme je teď dvakrát porazili, ale zase volíme těžší cestu. Nedobrovolně.