Legenda českého florbalu končí. Fridrich odkládá dres, bude trénovat

Přelom tisíciletí: Fridrich odkládá hokejku a brusle, nazouvá sálovky a bere do ruky florbalku. Tehdy ještě nejspíš nevěděl, že z něho vyroste legenda českého florbalu, ke které budou mladí vzhlížet s úctou a respektem.

Stalo se. Sedmkrát vyhrál v dresu Tatranu Střešovic mistrovský titul domácí Superligy, šestkrát opanoval Pohár České pojišťovny a v letech 2010 a 2014 dovedl českou reprezentaci na mistrovství světa k bronzovým medailím.

„Je to legenda českého florbalu. Navíc kluk do kabiny, jak má být,“ popisuje svého mentora bývalý spoluhráč ze Znojma Filip Horák. „Když k nám před dvěma lety přišel, měli jsme respekt. Já si na něj jako malé dítě hrál, ale je to úplně normální chlap. Ukázal nám věci, nad kterými jsme ani nepřemýšleli, že je děláme špatně, že v jednoduchosti je krása.“

Nyní Fridrich dává aktivní kariéře sbohem. Přijal novou výzvu. Na lavičce Tatranu střídá od příští sezony Luďka Beneše v roli hlavního trenéra. „Chci se zaměřit na rozvoj hráčů a jejich přístup. Vize je posouvat kluky, aby brali sport jako svůj životní styl,“ říká Fridrich.

Návrat do Znojma V roce 2016 přestoupil z Tatranu do Znojma „Hrát znovu ve Znojmě je takový splněný sen. Už jsem se i smířil s tím, že se mi to nepodaří, ale přemluvili mě. Navíc jsme dokázali postoupit zpět do Superligy, takže emoce byly opravdu velké. Mám z toho zážitek na celý život,“ vzpomíná Fridrich.

Od roku 2016 pracuje i pro českou reprezentaci jako asistent hlavního kouče Fina Petri Kettunena. „Beru to jako velkou příležitost pracovat s těmi nejlepšími. Přístup a motivace reprezentantů je neblíže tomu, jak si to představuji,“ vysvětluje Fridrich.

Přesto přesun mimo hřiště k trenérství nebyl úplně nejhladší. Nabídku na pozici asistenta v reprezentaci dostal v sezoně 2016/17 během působení ve Znojmě, kterému Fridrich právě tehdy pomohl postoupit zpět do Superligy.

A to byl pro současnou sezonu kámen úrazu. „Po pár prvních kolech v Superlize se Znojmem mi bylo řečeno, že v České florbalové unii vzniká velký tlak, abych už nehrál, když zároveň působím u reprezentace,“ vysvětluje Fridrich.

Říkalo se „unie“ „V týmu jsme to věděli. Vždycky se říkalo: Na unii je problém, chtěli, aby ukončil kariéru a dával větší úsilí do reprezentace. Konkrétní jména jsme neznali,“ přiznává znojemský Horák, kterému na první gól v Superlize nahrál právě Fridrich.

Prostředníkem při sdělování byl David Zlatník, předseda komise reprezentace. „Nicméně při jednáních pan David Zlatník neřekl, kdo ten tlak vyvíjel. Pátrat, odkud to vzniklo, nemělo cenu. Asi je to i jedno, závěr je stejný. Bylo na mně, abych se rozhodl,“ vysvětluje Fridrich pro iDNES.cz.

Klíčovým momentem byla konzultační schůzka s Petrim Kettunenem, na které se dohodli, že pro práci v realizačním týmu je nutné mít větší časový prostor pro sledování hráčů.

A tak Fridrich odehrál poslední superligové utkání 28. října proti České Lípě a v průběhu sezony ukončil hráčskou kariéru.

O dráze trénování také rozhodly zdravotní problémy, práce a rodina. „Každý hráč v Superlize má mít odpovídající přístup. A bohužel, vyhřezlá plotýnka jde správným posilováním jen stabilizovat. Před pěti lety mi doktoři říkali, že sportovat už nepůjde. Tak jsem si našel jednoho, co mi řekl, že by to ještě vydržet mohlo. I tak musím stále hodně cvičit,“ odkrývá končící florbalista.

Po Michalu Jedličkovi, Michalu Podhráském a Pavlu Brusovi se Milan Fridrich stává dalším úspěšným hráčem, který po konci kariéry nastupuje na dráhu trenéra.

S hlavním koučem reprezentace Petri Kettunenem bude mít možnost slavit úspěch už letos v prosinci na mistrovství světa, které pořádá Česká republika.