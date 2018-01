Bojíme se rány, vyčítal po pohárovém krachu lovosický kouč Berka

„Padaly hlasy, že zápas o třetí místo je zbytečný, ale jak se ukázalo, tak není. Hodně nám otevřel oči. Jsem velice rozezlený z přístupu některých hráčů, takhle si nepředstavuju, že se poperu o šanci,“ vyčítal v klubové televizi lovosický kouč Milan Berka. „Mladým hráčům musím dát za vzor naše nejstarší. Nechají si s odpuštěním rozbít hubu, makají na sto procent, chtějí vyhrát. A to jsem u mladších neviděl.“

Lovci už v neděli vstoupí do jarní části extraligy v Hranicích, do té doby ještě mají na čem pracovat. „Musíme se zaměřit hlavně na přesilovky, které vyhrávají utkání. A nám v nich chybí odvaha a jednoduchost. Stejně tak postupný útok musíme zlepšit. Nejdeme do tlaku, bojíme se rány. A co je nejhorší, my ji ani neumíme rozdat,“ zlobí se Berka.

Aspoň jedno pozitivum na pohárovém vystoupení Lovců kouč našel. „Podle pohybu kluků si myslím, že jsme na tom dobře fyzicky. A nakonec i ty pohárové prohry nás mohou někam posunout. Navíc k týmu se připojí reprezentant Honza Landa, který tomu dodá svěžest a snad sem přinese i to nadšení z mistrovství světa. Bude to dobré,“ věří Berka.