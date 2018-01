Očistil si jméno u soudu a o Vánocích uvítal dcerku i životní formu

Hráč, jehož kariéra v minulé sezoně málem vyhasla, nyní patří mezi nejlepší náhradníky celé soutěže. A to i díky tomu, že si dobře rozumí s českým rozehrávačem Tomášem Satoranským.

„Tomáš je skvělý hráč i člověk. Je opravdu dobrý nahrávač. Umí si dobře poradit s clonami a udělat tak prostor pro nás ostatní. Najde mě pak vždy na tom správném místě. Ale umí také velmi dobře skákat,“ vyzdvihl Scott přednosti českého spoluhráče.

„Jediné, co bych mu vytkl, je, že by měl být trochu větší sobec a být více agresivní v útoku. Ale on je prostě týmový hráč, který rád hledá volné spoluhráče,“ dodal rodák z Chesapeake na adresu středoevropského parťáka.

Satoranský často hledá právě Scotta, který na konci minulého roku chytil mimořádnou formu. Od 5. prosince proměnil 83 ze 126 střeleckých pokusů, což je 66 procent. Lepší za tu dobu byl jen Clint Capela z Houstonu s úspěšností 72 procent, který však na rozdíl od Scotta nestřílí z dálky. V devíti z posledních 16 zápasů se Scott dostal na dvouciferný počet bodů a od prosince má průměr 12,6 bodu na utkání.

Od startu sezony je to pak 9,7 bodu, 58 procent úspěšnost střelby a 43 procent za tři body. To jsou nejlepší čísla za jeho šest let v NBA, předchozích pět strávil v Atlantě.

Přitom před rokem byla jeho kariéra na bodu mrazu, poté co ho Atlanta vyměnila za právo ve druhém kole draftu do Phoenixu, který se ho vzápětí vzdal jako nepotřebného. Scott i vinou zdravotních potíží stihl jen 18 zápasů s průměrem 2,5 bodu na utkání.

Střelecké hody Mika Scotta z Washingtonu:

Navíc v té době stále čelil obvinění z držení drog, hrozilo mu až 25 let za mřížemi. Loni v květnu však soud Mika Scotta i jeho bratra Antonna očistil a krátce poté byl od sboru propuštěn zatýkající policista.

Na podzim pak Scottovi začala nová sportovní kariéra, když získal místo v týmu Wizards. A výsledky jsou lepší, než kdokoliv čekal.

„Cítím se tu opravdu skvěle. Je to dobrý tým, zdravá organizace. Dostal jsem tu druhou šanci,“ připustil Scott.

Pochvaluje si hlavně souhru se spoluhráči z lavičky. Vedle Satoranského nejčastěji nastupuje s Kellym Oubrem, Ianem Mahinmim a Jodiem Meeksem. Náhradníci Wizards dávají v průměru 35 bodů na zápas. V prosinci, kdy byl mimo hru kapitán John Wall, měla lavička průměr dokonce 41,7 bodu na utkání.

„Hrajeme dobře, týmově, hodně si půjčujeme míč. Snažíme se do toho dát hodně energie a hrát rychle. Hlavní je, abychom nepolevili a udrželi tempo zápasu, které nastaví naše zahajovací sestava, která patří k nejlepším v soutěži,“ řekl Scott.

Jeho pohodu ještě umocnilo, když do rodiny krátce před Novým rokem uvítal druhého potomka - dcerku Nori.

Washington má nyní i díky němu dobrou formu a z posledních 13 utkání nasbíral osm výher. Z toho čtyři v řadě, než tým v sobotu porazilo Milwaukee 110:103.

Ani Scott, který je vedle střelby rovněž dobře hodnocen v obraně, si nedokázal poradit s řeckou hvězdou Janisem Adetokunbem, autorem 34 bodů.

Mike Scott (vlevo) a Tomáš Satoranský z Washingtonu se snaží zastavit Janise Adetokunba (uprostřed) z Milwaukee.

„Je to prostě Greek Freak,“ použil Scott přezdívku Adetokunba znamenající v překladu Řecké monstrum. „Na bránění je to opravdu nepříjemný soupeř, protože je vysoký, ale velmi pohyblivý. Najíždí, střílí, dobře přihrává, umí v podstatě všechno. Je to opravdu skvělý hráč, který má před sebou velkou budoucnost,“ dodal.