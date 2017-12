Nejdřív se stal v NBA průkopníkem, za pár dní ho z klubu vyhodili

Pouze 185 centimetrů vysoký Američan v minulých sezonách zářil ve španělské Baskonii a v řeckém Panathinaikosu. Střelecky disponovaný hráč se skvělým výskokem přes léto bojoval o první šanci v NBA - úspěšně.

Prostor na soupisce Phoenixu mu získala novinka této sezony: dvoucestná smlouva. Každý tým NBA může k patnácti hráčům pod standardním kontraktem přidat dva další. S prvním týmem však tito borci mohou strávit dohromady jen 45 dnů, pak musí odejít do farmářské G-League. Anebo obdržet jednocestný kontrakt.

Většina takto podepsaných basketbalistů hraje hlavně v nižší soutěži a občas dostane příležitost v áčku.

Ne tak James. V Phoenixu okamžitě chytil - i díky vyřazení a následné výměně hvězdného Erica Bledsoea.

Svých povolených 45 dnů James rychle vyčerpal. Jako vůbec první hráč v historii NBA dokázal dvoucestnou smlouvu přetavit v jednocestnou.

Nad jeho kariérou svítilo slunce až nečekaně zářivě. Po rychlém vyhazovu kouč Earla Watsona ho nový trenér Jay Triano posunul do základní sestavy a Phoenix hned hrál mnohem lépe. První Jamesův zápas v základu - 18 bodů a sedm asistencí, čtvrtý zápas - 24 bodů a pět asistencí...

Chlapík, který s vysokoškolským basketbalem začínal na „bezejmenné“ college Eastern Arizona a který první tři evropské ročníky strávil v KK Záhřeb, izraelském Hapoel Gilboa Galil a druholigovém italském Paffoni Omegna a řeckém Kolossos Rodou, byl objevem této zámořské sezony.

Nevytratil se ani poté, co si jej začaly obrany všímat. Proti Minnesotě na konci listopadu zapsal 26 bodů, sedm asistencí a pět doskoků, už s novým kontraktem v kapse vysázel v prosinci 25 bodů proti San Antoniu a 17 Sacramentu.

Mike James proti Minnesotě:

Čtyři dny po duelu se Sacramentem se však u Mika Jamese poprvé objevilo „did not play“, pak dvakrát startoval, pak si zase nezahrál. Dvaadvacátého prosince v Phoenixu skončil úplně.

Co se stalo? Jamese připravilo o místo to, co jej na soupisku zprvu dostalo. Když se stal i formálně řádným členem Suns, uvolnilo se místo pro nového dvoucestného hráče. Klub získal Isaiaha Canaana.

A historie se opakovala: 183 centimetrů vysoký Canaan hraje v prosinci výborně a třeba proti Dallasu dokonce rozhodl 17 body a šesti asistencemi. Suns po pouhých pěti zápasech a 15 dnech změnili názor a Jamese nahradili.

Ten si i přes ztrátu důvěry udržel dvouciferný bodový průměr a ukazuje, že na NBA má. Ale to neznamená, že se dočká smlouvy v jiném klubu.

Jeden zájemce o jeho služby se přitom už objevil - ve Španělsku. Utrápené FC Barcelona by nevadilo, kdyby se stal její novou posilou, píše to Mundo Deportivo.

Ale třeba rodák z Portlandu napodobí svého jmenovce. Jiný Mike James, ten narozený v roce 1975, také nebyl draftovaný, v Evropě začínal jako hráč rakouského St. Pölten. První minuty v NBA dostal až ve 26 letech a končil v ní krátce před čtyřicátými narozeninami.